Хто може оформити бронь чи відстрочку від мобілізації в Україні у вересні: роз'яснення

В Україні триває загальна мобілізація, яка передбачає призов до лав ЗСУ громадян призовного віку. У вересні актуальні оновлені умови бронювання, які набули чинності з 18 травня.

Як і раніше, особам, які не мають особливих умов чи підстав для відстрочки, й надалі вручатимуть повістки. Натомість низка громадян може розраховувати на відстрочку чи бронювання. Що зміниться для таких громадян у вересні, розповідає 24 Канал.

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Хто має право на відстрочку

Отримати відстрочку від призову на військову службу під час загальної мобілізації можуть:

працівники, які заброньовані державними органами, підприємствами, установами тощо;

люди з інвалідністю;

люди, які тимчасово непридатні до служби в армії за станом здоров’я та мають відповідний висновок ВЛК;

люди, які оформили відстрочку за сімейними обставинами, що передбачені у законі про мобілізацію;

люди, яким потрібна відстрочка за професією або для навчання.

Хто може розраховувати на бронювання

Бронюванню підлягають такі військовозобов'язані чоловіки:

кінцеві бенефіціарні власники зазначених у попередньому списку підприємств, які не є їхніми працівниками;

члени наглядових рад суб'єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 мільйонів гривень, а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 мільярди гривень або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 мільярда гривень;

які обіймають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх 3 місяців, що передують даті подання списку, з відповідним обґрунтуванням;

фахівці з розмінування, оператори протимінної діяльності, що входять до складу груп (відділів/відділень) з нетехнічного, технічного обстеження, очищення, інспектування та контролю якості.

До переліку тих, хто має право на бронювання у вересні 2024 року, також входять люди, що працюють або навчаються: