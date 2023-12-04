Хто розшукує осіб, які ухиляються від призову

Загальна мобілізація стосується усіх військовозобов'язаних та резервістів. Однак, в Україні є певний відсоток чоловіків, які ухиляються від призову.

Проблема з ухиленням є, втім, вона не така масова, і не впливає на проведення мобілізації як такої. Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Володимир Фітьо.

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Хто розшукує ухилянтів

Працівники ТЦК та СП не завжди можуть знайти військовозобов'язаних за вказаним або зареєстрованим місцем проживання. Є випадки, коли люди взагалі не ставали на облік або не ставали на облік військовозобов'язаних після 27 років.

Окрім того, виникає проблема, коли чоловіки зареєстровані в одній області, а переселилися в іншу та не стали на облік в ТЦК за новим місцем проживання упродовж 7 днів.

Ті, що на даний момент ухиляються, ними займаються правоохоронні органи, адже за ігнорування повісток передбачена адміністративна відповідальність. Дані про таких громадян передаються в поліцію, яка може здійснювати певні пошукові заходи разом з представниками ТЦК та органів місцевого самоврядування,

― зазначив Володимир Фітьо.

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Яка відповідальність загрожує

В Україні передбачена відповідальність за порушення правил обліку, ухилення від обліку та ухилення від мобілізації.

Так, за порушення військового обліку загрожує штраф. Це закріплено в статті 210 або 210−1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Ухилення від військового обліку настає тоді, коли військовозобов'язаний, який має перебувати на обліку отримав попередження від керівника ТЦК, зокрема й усне, але не став на облік. За ухилення передбачена кримінальна відповідальність.

Відповідно до частини 3 статті 38 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", органи Нацполіції у встановленому законом порядку за зверненнями ТЦК, Центрального управління або регіональних органів СБУ зобов'язані доставити до них осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210−1 КУпАП.

Окрім того, поліція в межах компетенції на вимогу ТЦК подає у десятиденний строк відомості щодо призовників про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості.

За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.