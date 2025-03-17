Їх тепер можуть мобілізувати: хто втратив відстрочку у 2025 році

В Україні триває загальна мобілізація і продовжено воєнний стан. У цей період військовозобов'язаних чоловіків з 18 до 60 років можуть забрати війська. Водночас окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову.

Зазначимо, що з 18 років мобілізувати можуть лише чоловіків із військовим досвідом. Усіх інших придатних за станом здоров'я призивають з 25 років, передає 24 Канал.

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Хто вже втратив право на відстрочку у 2025 році

Відповідно до змін у законодавстві деякі категорії громадян, які раніше мали відстрочку від мобілізації, втратили її.

Так, наприклад, відстрочка більше не надається усім студентам. Її можуть отримати лише ті, хто навчаються за денною або дуальною формою навчання, здобуваючи вищий рівень освіти за попередній. Тобто, здобуття другої і третьої вищої освіти більше не є підставою для отримання відстрочки.

Також батьків трьох неповнолітніх дітей, які мають заборгованість з аліментів, можуть тепер мобілізувати. Втратили відстрочку і батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не є померлою або зниклою безвісти, та не відбуває покарання.

Крім того, мобілізації з 1 серпня 2024 року підлягають чоловіки, які доглядають за батьками своєї дружини з інвалідністю 1 або 2 групи. Відтепер відстрочка надається лише для догляду за власними батьками з інвалідністю.

Зведений брат загиблого захисника більше не зможе отримати відстрочку. Право на відстрочку дає лише наявність рідних або неповнорідних брата чи сестри, які загинули чи зникли безвісти на війні.

Ще одна новація — позбавлення відстрочок осіб, що працюють на підприємствах та організаціях Міністерства оборони.