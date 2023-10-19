Мобілізація в Україні: які види повісток можуть вручати на вулиці

В Україні триває загальна мобілізація і воєнний стан, термін якого наразі продовжено до 15 листопада. Представники ТЦК та соціальної підтримки вручають повістки, щоб зібрати дані про військовозобов'язаних та за необхідності мати змогу призвати відповідних спеціалістів.

Про це пише видання NV. Як раніше зазначав 24 Канал, на фронті триває активна фаза війни. Тому, ймовірно, мобілізаційні потреби української армії не зменшуватимуть.

Читайте також Мобілізація у 2023 році: хто з українців може претендувати на бронювання від компанії

Які повістки можуть вручати на вулиці

У Телемарафоні начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо зазначив, що відправка на фронт після вручення повістки на вулиці – це фейк російської пропаганди.

За його словами, є два види повісток. Перша зобов'язує з'явитися до військкомату для оцінки стану здоров'я та отримання інформації. Зокрема, про сімейний стан, фах.

Якщо військовозобов'язаний не має права на відстрочку і проблем зі здоров'ям – його визнали придатним, то керівник ТЦК вручає мобілізаційне розпорядження. Але воно не означає одразу відправку на фронт. Спочатку має відбутися підготовка у навчальних центрах.

Володимир Фітьо підкреслив, якщо військовозобов'язаний відмовляється брати першу повістку, то за це є адміністративна відповідальність. Якщо не з'являється по мобілізаційному розпорядженню, то тут може діяти кримінальна відповідальність з позбавленням волі.

Хто має право вручати повістки

В коментарі виданню юристка Юридичної сотні Марія Звягінцева назвала перелік осіб, які можуть вручати повістки:

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад — у разі отримання розпорядження ТЦК;

керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій — також за наявності відповідного розпорядження ТЦК;

керівники навчальних закладів у разі розпорядження з ТЦК;

уповноважені представники ТЦК, які отримали наказ керівника про видачу повісток.

Можна перевірити службові посвідчення цих осіб і наявність розпорядження керівника ТЦК про вручення повісток. Військовозобов'язаному вручають заповнену повістку, згідно з постановою КМУ №1487, де вказується її номер, дата та його особисті дані.

Мобілізація в Україні: останні новини