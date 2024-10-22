Мобілізація в Україні: у ТЦК назвали умову, за якої ті, хто має відстрочку, не будуть служити
Джерело:Волинські новини
Ті військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, повинні надати всі необхідні для цього документи. У такому випадку - вони не будуть служити.
Про це заявив заступник керівника Волинського обласного ТЦК та СП полковник Дмитро Маруха.
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За яких умов можна не служити
За його словами, згідно зі статистикою – на Волині зафіксовано найкращий відсоток з оновлення даних військовозобов’язаних.
Хочу наголосити: військовозобов’язаний, який має право на відстрочку, який напише заяву, надасть підтверджувальні документи, служити не буде. Головне – представити всі документи,
– заявив Маруха.
Він також розповів, що у Волинській області вже надсилають повістки військовозобов’язаним чоловікам через "Укрпошту".
Мобілізація в Україні: останні новини
- Володимир Зеленський 18 липня підписав закон про демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи зникли безвісти. Верховна Рада в цілому ухвалила його ще у травні 2023 року. Відповідно до закону, близькими родичами є чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат або сестра військових.
- З 1 серпня на строковиків чекають деякі зміни. Так, цього літа строковики за бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих.
- До речі, зараз територіальні центри комплектування та соціальної підтримки перевіряють на зловживання. У Міноборони розповіли, куди звертатися, якщо виникли проблеми.