Мобілізація в Україні: хто зі студентів підлягає призову, а хто має право на виїзд за кордон

Наразі не всі військовозобов'язані студенти можуть виїхати за кордон, оскільки це треба підтвердити документами з іноземних вишів.

Загальна мобілізація в Україні стосуватиметься студентів, яких раніше призивати не планували. Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" регулює це питання.

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Відповідні норми свідчать, що студенти, які здобувають вищу освіту, асистенти-стажисти, аспіранти й докторанти не підлягають призову. Мова лише про тих, хто навчається на денній формі. Наразі на студентів заочної форми ця норма не розповсюджується.

Які студенти можуть виїхати за кордон

Таким чином не всі військовозобов'язані студенти в Україні можуть виїхати за кордон. Водночас це дозволено певним категоріям студентів, зокрема:

тим, які навчаються за кордоном і мають документи з вишів (студентський квиток, довідка, запрошення на навчання, посвідку на тимчасове проживання, пов'язану з навчанням);

підтверджувальні документи повинні бути перекладені українською мовою, мати підпис перекладача та засвідчені нотаріально.

. Раніше в Україні запропонували запровадити межу рівня відстрочки від мобілізації для студентів до 30 років. Ітиметься насамперед про тих, хто вже вирішив здобувати другу вищу освіту. Законопроєкт передбачає, що призову на військову службу не підлягатимуть ті студенти, які за денною або дуальною формами здобувають рівень освіти, що вищий за раніше здобутий у послідовності.