Мобілізація триватиме, доки йде війна, – Зеленський

В Україні кожен хоче закінчення військових дій та справедливого миру. Однак мобілізація триватиме, доки йде війна.

Про це Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю засновнику Daily Wire Бену Шапіро від 24 квітня, передає 24 Канал. Президент також назвав кількість людей, що добровільно приєдналися до ЗСУ.

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Що заявив Зеленський

В Україні мобілізація триває з початку війни, що відповідає законодавству та умовам воєнного стану.

Зеленський визнав наявність окремих інцидентів щодо ухилення, однак вони, за словами президента, не характеризують сучасну Україну.

Він також наголосив, що наразі близько 800 – 600 тисяч українців добровільно пішли захищати Батьківщину.

Нагадаємо, розробка механізму заміни військових перебуває на завершальній стадії. Однак вивести військовослужбовців, що воюють з 2022 року, можна лише тільки тоді, коли накопичиться людський ресурс для їхньої заміни. Окрім того, у Міноборони працюють над поповненням підрозділів на передових позиціях.