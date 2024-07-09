Кабмін упорядкував друк і надсилання повісток військовозобов'язаним поштою, – ЗМІ

Кабінет Міністрів України на засіданні 9 липня підготував нову постанову пов'язану з мобілізацією. Уряд упорядкував процес централізованого друку і надсилання повісток військовозобов‘язаним поштою.

Журналісти "Української правди" з посиланням на власні джерела в уряді зазначили, що проєкт цієї постанови був внесений з голосу та ухвалений на засіданні Кабміну.

До теми Кабмін вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до ЗВО

Кабмін удосконалив процес друку і надсилання повісток поштою

У документі, який перебуває в розпорядженні журналістів сказано, що повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних, після накладання кваліфікованого електронного підпису керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу можуть:

централізовано друкуватися разом з описом вкладення та надсилатися резервістам та військовозобов’язаним засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомлення про вручення;

вручатися резервістам та військовозобов’язаним під час оповіщення.

Варто зазначити, що у разі формування такої повістки керівник ТЦК та СП або його відділу має накласти на неї кваліфікований електронний підпис у день.

Водночас централізований друк повісток тепер буде здійснюватися або Міністерством оборони, або державними підприємствами, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави у поліграфічній галузі. Це буде здійснюватися на основі угод, укладених між Міністерством оборони, призначеним оператором поштового зв'язку та відповідними державними підприємствами.

Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію усі військовозобов'язані чоловіки від 16 до 60 років зобов'язані оновити свої дані або в застосунку "Резерв+" онлайн, або ж офлайн у ТЦК та СП чи ЦНАП до 16 липня 2024 року, включно.

Після цієї дати представники ТЦК та СП будуть мати право надсилати повістки громадянам поштою. Ці повістки міститимуть перелік додатків та повідомлення про вручення, які надсилатимуться за адресою проживання або реєстрації.