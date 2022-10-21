Що таке бронювання працівників під час мобілізації

Організації, державні установи та підприємства можуть бронювати своїх працівників. Наразі це можливо на 6 місяців.

В Україні існує закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Він передбачає бронювання працівників, передає 24 канал.

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У законі мовиться, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в таких установах:

в органах державної влади;

органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання.

Відтак, такі військовозобов'язані не підлягають службі у військовому резерві й можуть далі працювати на своїх посадах. Наразі це відтермінування діє на 6 місяців.

Кого не можна бронювати

Військовозобов'язаних можна бронювати за алгоритмом, який визначений у постанові Кабінету міністрів України "Деякі питання бронювання військовозобовʼязаних в умовах правового режиму воєнного стану". Указ також поширюється на банки, які працюють в умовах особливого періоду.

Обсяги бронювання військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, визначаються з урахуванням необхідності для забезпечення функціонування зазначених органів в умовах правового режиму воєнного стану.

Щодо обсягів бронювання, то їх визначають з урахуванням визначеного для підприємств мобілізаційного завдання. Заборонено бронювати військовозобовʼязаних з такими військово-обліковими спеціальностями:

рядового, сержантського та старшинського складу;

офіцерського складу за групами ВОС.

Коли бронювання скасовується

Керівники установ та підприємств можуть подавати відповідні пропозиції з обґрунтуванням до державних адміністрацій. Після цього опрацьовані пропозиції потрапляють до Міністерства оборони України на погодження.

Відтермінування анулюється, коли завершується термін її дії, завершується виконання або скасування завдання установі щодо задоволення потреб ЗСУ, орган державної влади ліквідовують, звільняють військовозобов'язаного.

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