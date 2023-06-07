Мобілізація в Україні: кого призивають першими та як проходить медогляд
Джерело:Суспільне
Чоловіки віком 18 – 60 років вважаються військовозобов'язаними, тому їх можуть призвати. Деякі громадяни України можуть отримати відстрочку. Але це не дає їм імунітету від отримання повісток.
В Україні було продовжено воєнний стан до 1 червня, як і мобілізацію. Також у нашій державі з 1 червня відтепер інакше працюють ВЛК. Начальник Харківського обласного ТЦК та СП Володимир Арап розповів про зміни.
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Кого можуть мобілізувати
Арап заявив, що наразі є попит на людей, що володіють англійською, французькою, німецькою. Тому що Україна отримує від західних партнерів новітню зброю.
І є необхідність працювати спільно з їхніми інструкторами або давати можливість вивчати цю техніку нашим хлопцям. Не всі знають іноземні мови,
– додав він.
За його словами, людину перевчать, якщо її спеціальність не відповідає потребам. Але акцент безпосередньо робиться на фах людини.
Крім того, за законом, мобілізувати можуть таких чоловіків:
- придатні та обмежено придатні за станом здоров’я віком 27 – 60 років без досвіду військової служби;
- придатні та обмежено придатні за станом здоров’я віком 18 – 60 років з досвідом військової служби;
- зняті та виключені з військового обліку власники “білого квитка” віком від 18 – 60 років, що потім були визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров’я рішенням ВЛК та які не здійснювали тяжкий злочин.
Також наприкінці травня був ухвалений проєкт закону №9281 про зниження граничного віку призову з 27 до 25 років. Цей законопроєкт дозволить мобілізувати призовників віком 25 – 26 років, які раніше призову не підлягали.
Як проходить військово-лікарняна комісія
Володимир Арап пояснив, як відтепер проходитиме медогляд. Схема складається з двох етапів: спочатку лікарська комісія в поліклініці, а потім – огляд лікаря в навчальному центрі після мобілізації.
На кожен район визначена лікарня, в якій в окремому приміщенні лікарі оглядатимуть військовозобов'язаних, яких будуть привозити для проходження медичних комісій. Тут будуть робити все – від здачі аналізів до завершення медичного огляду,
– сказав Арап.
Водночас він наголосив, що вердикт медкомісії не є остаточним. Після проходження ВЛК мобілізованих, що були вивезені до навчальних центрів та полігонів, буде оглядати лікар.
Однак наразі невідомо, чи передбачена процедура демобілізації для осіб, у яких під час перебування на полігонах та навчальних центрах медики виявлять серйозні проблеми зі здоров'ям.Зверніть увагу! Ця схема не є остаточною. Держава буде оцінювати її ефективність та, можливо, вносити зміни.
Більше про мобілізацію
- Нещодавно адвокати пояснили, чи можуть мобілізувати багатодітних батьків. Відстрочку від мобілізації мають чоловіки та жінки, у яких на утриманні перебувають троє або більше неповнолітніх дітей.
- Також відстрочку можуть отримати чоловіки, у яких є близькі родичі з інвалідністю 1 та 2 групи. Мовиться про дружин та батьків чоловіка та дружини, що потребують постійного догляду.
- Не так давно 24 Канал пояснював, як працює відстрочка для студентів, аспірантів та докторантів під час війни з Росією. Ті, хто здобуває освіту у вишах, можуть піти служити за власним бажанням.