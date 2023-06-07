Мобілізація в Україні: кого призивають першими та як проходить медогляд

Чоловіки віком 18 – 60 років вважаються військовозобов'язаними, тому їх можуть призвати. Деякі громадяни України можуть отримати відстрочку. Але це не дає їм імунітету від отримання повісток.

В Україні було продовжено воєнний стан до 1 червня, як і мобілізацію. Також у нашій державі з 1 червня відтепер інакше працюють ВЛК. Начальник Харківського обласного ТЦК та СП Володимир Арап розповів про зміни.

Читайте також Коли прийшла повістка: які речі необхідно брати на передову

Кого можуть мобілізувати

Арап заявив, що наразі є попит на людей, що володіють англійською, французькою, німецькою. Тому що Україна отримує від західних партнерів новітню зброю.

І є необхідність працювати спільно з їхніми інструкторами або давати можливість вивчати цю техніку нашим хлопцям. Не всі знають іноземні мови,

– додав він.

За його словами, людину перевчать, якщо її спеціальність не відповідає потребам. Але акцент безпосередньо робиться на фах людини.

Крім того, за законом, мобілізувати можуть таких чоловіків:

придатні та обмежено придатні за станом здоров’я віком 27 – 60 років без досвіду військової служби;

придатні та обмежено придатні за станом здоров’я віком 18 – 60 років з досвідом військової служби;

зняті та виключені з військового обліку власники “білого квитка” віком від 18 – 60 років, що потім були визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров’я рішенням ВЛК та які не здійснювали тяжкий злочин.

Також наприкінці травня був ухвалений проєкт закону №9281 про зниження граничного віку призову з 27 до 25 років. Цей законопроєкт дозволить мобілізувати призовників віком 25 – 26 років, які раніше призову не підлягали.

Як проходить військово-лікарняна комісія

Володимир Арап пояснив, як відтепер проходитиме медогляд. Схема складається з двох етапів: спочатку лікарська комісія в поліклініці, а потім – огляд лікаря в навчальному центрі після мобілізації.

На кожен район визначена лікарня, в якій в окремому приміщенні лікарі оглядатимуть військовозобов'язаних, яких будуть привозити для проходження медичних комісій. Тут будуть робити все – від здачі аналізів до завершення медичного огляду,

– сказав Арап.

Водночас він наголосив, що вердикт медкомісії не є остаточним. Після проходження ВЛК мобілізованих, що були вивезені до навчальних центрів та полігонів, буде оглядати лікар.

Однак наразі невідомо, чи передбачена процедура демобілізації для осіб, у яких під час перебування на полігонах та навчальних центрах медики виявлять серйозні проблеми зі здоров'ям.

Ця схема не є остаточною. Держава буде оцінювати її ефективність та, можливо, вносити зміни.

Більше про мобілізацію