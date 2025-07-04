Бронювання для держслужбовців: хто отримає відстрочку від мобілізації у 2025 році

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає нововведення для бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, бронювання працівників потрібно для забезпечення безперебійної роботи критично важливих структур.

Зміни можуть торкнутися також деяких чиновників. Детальніше про можливі нововведення до статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" розповідає 24 Канал.

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Що зміниться для посадовців

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13429, який передбачає нові правила бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації.

Відповідно до нововведень, державні органи з загальнонаціональною юрисдикцією зможуть бронювати всіх своїх військовозобов'язаних працівників. Проте, є виняток для спеціалізованих структур.

Зокрема, виключення стосується поліції, ДБР, прокуратури, Бюро економічної безпеки, Служби судової охорони та кримінально-виконавчої служби. У них бронюванню підлягають не більш 50% працівників.

Водночас Спеціалізована антикорупційна прокуратура матиме можливість забронювати 100% робітників.

Хто з держслужбовців підлягатиме бронюванню:

усі посадовці категорії "А", голови обласних, районних рад і громад;

до 50% працівників категорій "Б" і "В" у держорганах та органах місцевого самоврядування.

фахівці підприємств із мобілізаційними завданнями;

працівники та власники критично важливих підприємств, що забезпечують армію, економіку й життєдіяльність.

Метою ініціативи є посилення обороноздатності і збереження стійкості державних структур в умовах воєнного стану.

У документі зазначається, що критерії для визнання підприємств критично важливими встановлюватиме Кабмін.

До слова, бронювання не поширюється на людей без офіційного працевлаштування, тих, хто не стоїть на військовому обліку, або отримує заробітну плату менше ніж 20 тисяч гривень.