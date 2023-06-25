Мобілізація у проміжний час: хто із студентів та абітурієнтів може отримати повістку

Під час загальної мобілізації чоловіків студенти вишів, а також учні коледжів, які навчаються на денній або дуальній формі навчання, мають право на відстрочку від призову. Однак у літній період отримати повістку можуть абітурієнти.

Усе через те, що влітку діє так званий проміжний період. Детальніше про це розповідає 24 Канал.

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Кого із студентів можуть призвати до лав армії

Так, згідно із законодавством, право на відстрочку від мобілізації мають здобувачі освіти саме на час навчання. Натомість у літній період, коли відбувається вступна кампанія до навчальних закладів, деякі студенти знову опиняються у статусі абітурієнта.

Цей статус не надає право на відстрочку, відтак можуть призвати до війська тих, хто вступає:

в університет після закінчення коледжу,

до магістратури після закінчення бакалаврату,

до аспірантури чи докторантури після закінчення вищого навчального закладу.

Варто зауважити, що повістку можуть отримати також ті студенти, яких відрахували з навчальних закладів.

Також мобілізуватися можуть студенти, які самі захотіли стати до лав Сил оборони. Для цього студентові потрібно написати відповідну заяву у ТЦК та СП, після чого йому нададуть академічну відпустку на час служби.

Що таке проміжний час

Проміжний час – це період між кінцем червня (завершенням сесій та іспитів) та кінцем серпня або початком вересня, коли з'являються накази про зарахування на навчання. Якщо говорити про вступ на аспірантуру та докторантуру, це, ймовірно, навіть більший період часу.

Хто має право на відстрочку

Відтак право на відстрочку від мобілізації мають ті військовозобов'язані чоловіки, які навчаються на денній чи дуальній формі навчання. Мовиться про:

учнів та студентів професійно-технічних училищ та коледжів,

студентів коледжів, університетів, інститутів, академій,

аспірантів і докторантів дослідницьких установ, закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів,

асистентів-стажистів.

При цьому вони повинні мати документ, який підтверджує здобування освіти на денній чи дуальній формі навчання.

Під час канікул та під час перебування студента в академічній відпустці студенти не втрачають право на відстрочку від призову під час мобілізації.

Також варто звернути увагу, що право на відстрочку від мобілізації не поширюється заочників.