Яких чоловіків молодше 25 років можуть мобілізувати до кінця 2024 року

В Україні призовний вік встановлено з 25 років. Але існують випадки, коли мобілізувати можна і раніше.

Коли мобілізації можуть підлягати мобілізації чоловіки, яким ще не виповнилося 25 років, розбирався 24 Канал. Чоловіки до 25 років без досвіду вважаються здебільшого призовниками, але призову у час війни немає.

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Хто не підлягає мобілізації до 25 років

Чоловіки до 25 років, які не проходили військову службу та не мають відповідного досвіду, вважаються призовниками. В умовах воєнного стану в Україні призов на строкову службу був припинений, тож їх не мобілізували.

Однак, мобілізація таких осіб можлива за їхньою згодою. Тобто примусово їх мобілізувати неможливо. Втім, є певні винятки.

Коли мобілізація до 25 років можлива

Чоловіки, які мають статус військовозобов’язаних, можуть бути мобілізовані навіть до досягнення 25 років. Тут важливо розуміти різницю між призовником та військовозобов'язаним

Призовник – це особа, яка приписана до призовної дільниці, але ще не проходила строкову службу.

Військовозобов’язаний – це людина, яка перебуває на військовому обліку та має військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Якщо чоловік уже відслужив строкову службу, але ще не досяг 25 років, його статус змінюється з призовника на військовозобов’язаного, що робить його потенційним кандидатом на мобілізацію.

Згідно із Законом України про військовий облік мобілізувати навіть до 25 років можна особу, яка має досвід військової або альтернативної служби.

Відтак мобілізувати можуть:

людей, які побували в армії, пройшли строкову службу;

осіб, які пройшли альтернативну, тобто невійськову службу;

звільнених поліцейських, осіб рядового складу МВС, Держмитслужби.

Зауважимо, що випускників військовох кафедри закладів вищої освіти також можуть мобілізувати, адже вони мають військовий вишкіл та офіцерське звання.

Уточнення від ТЦК

У Одеському ТЦК та СП уточнили, в яких випадках мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 25 років.

Мобілізувати можуть, якщо:

чоловік пройшов строкову службу в мирний час;

особа закінчила вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру та отримала певну військово-облікову спеціальність;

військово-лікарська комісія визнала його непридатним до служби в мирний час, але придатним – у воєнний.

Важливо зазначити, що якщо до квітня 2024 року особа була "обмежено придатною" до служби, то тепер вони стали військовозобов'язаними, навіть якщо вони молодше 25 років. Їх можуть викликати для перевірки військово-облікових документів і, за необхідності, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Там вони отримають один з таких статусів:

придатний до служби;

придатний для служби в частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних і логістичних підрозділах, підрозділах зв'язку, оперативного забезпечення та охорони;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатний – вимагає лікування, відпустки чи звільнення від службових обов'язків;

непридатний до військової служби з переглядом через 6-12 місяців.

Нагадаємо, бронь від мобілізації можна отримати і за рівнем зарплати. Вона має перевищувати 20 000 гривень. Однак, підприємство, на якому така людина працює має мати статус критичного.