Кого не мобілізують до кінця 2024 року: пояснення адвоката

В Україні триває загальна мобілізація. Втім, є деякі категорії, які можуть бути звільнені від призову до ЗСУ.

Адвокатка Тетяна Савченко назвала групи громадян, яких не призвуть до армії до кінця 2024 року. Про це повідомляє 24 Канал із покликанням на УНІАН.

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Кого не мобілізують до кінця 2024 року

Адвокатка Тетяна Савченко пояснила, що насамперед мобілізувати не повинні осіб з правом на відстрочку.

До армії також не повинні відправляти заброньованих осіб.

У цьому ж списку – громадяни, яких визнано непридатними до військової служби в порядку наказу Міноборони. Йдеться про визначений перелік хвороб, які призводять до непридатності.

Крім того, не можуть призвати на службу тих, хто був визнаний непридатним чи виключений з військового обліку (не за станом здоров'я),

– зауважила Тетяна Савченко.

Важливо розуміти, що "знято з військового обліку" і "виключено з військового обліку" – абсолютно різні речі. Коли особу знято з обліку, вона продовжує перебувати в статусі військовозобов'язаного, а тому має проходити медичну комісію, оновлювати свої дані тощо. Відповідно, знятися з обліку можна на деякий час, а згодом повернутися назад.

Виключають з військового обліку, коли:

людина померла або визнана зниклою безвісти;

військовозобов'язаний припинив громадянство України;

людину визнали непридатною до служби;

військовозобов'язаний досяг граничного віку для перебування в запасі.

Зауважте, що громадяни, які не підлягають мобілізації до кінця 2024 року у зв'язку зі зняттям з військового обліку (якщо вони не померли і не пропали безвісти), все ж мають військово-обліковий документ, куди вносяться зміни щодо їхнього статусу.