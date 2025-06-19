19 червня, 07:54
Мобілізація з 1 липня: повний перелік, хто не підлягає призову на військову службу
Основні тези
- Під час загальної мобілізації певні категорії громадян не підлягають призову на військову службу.
- Повний перелік закріплений у статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
Під час загальної мобілізації в Україні військовозобов'язані можуть отримати повістку. Однак, певні категорії не підлягають призову.
Так, кого саме не мобілізують у липні, – повідомляє 24 Канал.
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Хто не підлягає мобілізації
Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:
- заброньовані за органами державної влади, іншими держорганами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями;
- визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на 6 – 12 місяців (із наступним проходженням військово-лікарської комісії);
- жінки й чоловіки, на утриманні яких перебувають 3 і більше дітей до 18 років. Однак, крім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці;
- жінки й чоловіки, які мають дитину (дітей) до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Окрім того, коли особа самостійно виховує й утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу;
- жінки й чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, що виховують дитину з інвалідністю до 18 років;
- жінки й чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджено документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування й реалізує держполітику у сфері охорони здоров'я, але якій не встановлено інвалідність;
- жінки й чоловіки, на утриманні яких повнолітня дитина, що є особою з інвалідністю I чи II групи;
- усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років;
- зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або батьком чи матір'ю (своїми, чи дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком МСЕК або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, або рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані й можуть здійснювати за ними догляд), які за висновком МСЕК або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, чи рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи потребують постійного догляду;
- опікун особи, визнаної судом недієздатною;
- які мають дружину або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;
- які мають дружину або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю III групи, якщо вона встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кисті руки, стоп, одного з парних органів, або за наявності в особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу чи інших паралітичних синдромів;
- які мають одного з батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, що не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати (окрім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з-поміж військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю;
- члени сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, які зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного й за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення або якщо члени сім'ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком МСЕК або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, або рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи). У випадку відсутності членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення норма цього пункту поширюється на членів сім’ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи;
- жінки та чоловіки, які мають дитину до 18 років і чоловіка (дружину), що проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 закону "Про військовий обов'язок і військову службу";
- керівники міністерств і їх заступники, керівники держорганів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
- нардепи, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
- судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя;
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини;
- Голова й інші члени Рахункової палати;
- працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міноборони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, СБУ, СЗР, Нацгвардії, ДПСУ, Управління державної охорони України, апарату МВС і експерти установ експертної служби МВС;
- дипломатичні службовці, що займають дипломатичні посади, МЗС, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол;
- держслужбовці, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів;
- інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.