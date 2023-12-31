Мобілізація в Україні: кого зараз не вистачає війську

Мобілізація в Україні наразі одна із найактуальніших тем. Мобілізаційні потреби армії напряму залежать від ситуації на полі бою. Наразі росіяни посилили наступ, відповідно - Україна має оборонятись і нарощувати мобілізаційний резерв.

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо пояснив, у яких професіях наразі потреба найактуальніша.

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Зокрема, за його словами наразі є потреба у формуванні нових бригад. Тобто, фактично усі професії у Збройних силах та Силах оборони затребувані. І це скоріше плюс, аніж мінус, адже кожен охочий може вибрати для себе професію.

"Для цього є така форма проходження військової служби як контрактна. Припустимо, ви зацікавилися якоюсь бригадою. Наприклад, 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. І ви хочете бути там артилеристом. Тоді ви просто звертаєтеся в цю бригаду, отримуєте відношення на дану посаду, далі звертаєтеся у свій територіальний центр комплектування і кажете: "я хочу захищати Україну на контракті і хочу служити саме в тій бригаді", – пояснює Фітьо.

Військовий переконує, що якщо діяти за цією схемою, ви потрапите саме на бажану посаду саме в бажану бригаду, підписавши контракт.

"Є така форма контракту як до оголошення демобілізації. І ви, відповідно, приходите і проходите службу саме на цій посаді", – додав Фітьо.

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