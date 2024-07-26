Кого призиватимуть на військову службу з 1 серпня

Верховна Рада України 23 липня вкотре продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації з 12 серпня до 9 листопада 2024 року. А уже з 1 серпня на військову службу призиватимуть деякі категорії військовозобов'язаних.

Йдеться про 7 категорій. Чоловіків, які належать до них, призиватимуть першочергово.

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Спочатку мобілізовані мають пройти базову військову службу

Мобілізованими можуть бути декілька категорій, а також добровольці. За законом вони мають пройти базову військову службу впродовж 3 місяців і лише потім йти на фронт.

З 1 серпня можуть мобілізувати наступні категорії чоловіків:

військовозобов'язаних від 18 до 60 років, які придатні до військової служби за станом здоров'я та з військовим досвідом;

військовозобов'язаних від 25 років до 60 років, які придатні за станом здоров'я, але не мають військового досвіду;

чоловіків від 25 до 60 років, які раніше під час воєнного стану були "обмежено придатними" за станом здоров'я: вони можуть повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатний" чи "непридатний" ;

чоловіків від 18 до 60 років, що зняті або виключені з військового обліку, але визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я в умовах воєнного стану на підставі висновку ВЛК;

військовозобов'язаних від 18 до 25 років, які закінчили військову кафедру, є офіцерами запасу і наразі не продовжують навчання в магістратурі;

військовозобов'язаних від 18 до 25 років, які відслужили строкову службу в армії (винятком є остання демобілізація строковиків, яких можуть мобілізувати лише через рік);

військовозобов'язаних від 18 до 25 років, які були приписані до призовних дільниць за старим законодавством і мали статус "непридатний" до служби в мирний час або "обмежено придатний" у воєнний час: їм треба буде повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року та дочекатися її рішення щодо придатності чи непридатності до служби.

Також призвати на службу в армію з 1 серпня можуть чоловіків, які втратили право на відстрочку від мобілізації.

Добровільно мобілізуватися можуть:

призовники від 18 до 25 років, які не проходили строкову службу: вони можуть укласти контракт;

жінки до 60 років у випадку, якщо вони придатні за станом здоров'я;

ті, хто має інвалідність, якщо ВЛК зробить відповідний висновок;

ті, хто отримав відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами;

громадяни інших країн.

Жінок, які перебувають на військовому обліку, зокрема, з медичною та фармацевтичною освітою, не можуть мобілізувати. За законом служити вони можуть піти тільки добровільно.