Кого зараз мобілізують насамперед: які спеціальності найбільше потрібні на фронті

Мобілізація проходить з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Полковник Роман Горбач розповів, доки вона триватиме і які люди зараз потрібні на фронті.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, що мобілізація в Україні буде продовжена до тих пір, поки не завершаться воєнні дії на території нашої країни.

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Кого мобілізують в першу чергу

Відповідно до визначених потреб для доукомплектування військових частин, призивають усі категорії та військово-облікові спеціальності.

В першу чергу відбирають особовий склад, який вже мав досвід проходження військової служби. Такі військовослужбовці можуть направлятися безпосередньо до бойових військових частин. Інші військовозобов'язані запасу, які не проходили до цього військової служби, можуть бути призвані тільки до навчальних військових частин або до вищих навчальних військових закладів для перепідготовки.

Як мінімум, це 1 місяць, а якщо більш складні спеціальності, то й на довший термін. І після того вони направляються до військових частин. Звичайно, особовий склад має призиватися придатним за станом здоров’я, відповідно, тут пріоритет надається молодшим категоріям військовозобов'язаних,

– повідомив Горбач.

На фронті потрібні усі спеціальності

Горбач зауважив, що у ЗСУ є потреба в різних спеціальностях. Тобто необхідні люди будь-якої професії.

А щодо спеціалістів… у Збройних силах виникають потреби у комплектуванні різними спеціальностями,

– сказав він.

Чи потрібна Україні додаткова мобілізація