Мобілізація в Україні: у Раді сказали, коли ЗСУ відчують поповнення

Закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року. За інформацією Генштабу та Міноборони України, за травень та червень мобілізували більше людей, ніж за попередні місяці цього року.

Станом на зараз такі темпи мобілізації в Україні тривають. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

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Коли ЗСУ отримають підготовлених бійців

Роман Костенко зазначив, що ЗСУ відчують поповнення приблизно у кінці серпня. Тому що є вимоги, щоб люди, які приходять в армію, проходили підготовку не менше 40 днів. Це тільки первинна військова підготовка. Також два місяці потрібно на фахову підготовку. Тому у середньому два – три місяці триватиме підготовка.

Тому якщо ми почали у травні, я думаю, якраз до кінця літа військо вже отримає підготовлених бійців. Залежно від того, як до цього підійдуть інструктори та командири. І вже тоді перестануть відчувати у такій мірі, як зараз, потребу в особовому складі,

– припустив народний депутат.