24 Канал "Змін не буде": у Міноборони спростували фейки про реформу мобілізації в квітні
31 березня, 12:49
Оновлено - 13:26, 31 березня

Юлія Харченко
Основні тези
  • Міноборони України спростувало інформацію про нову хвилю мобілізації з 1 квітня.
  • Готується комплексна реформа системи мобілізації, яку представлять пізніше.

У Міноборони заявили, що інформація про запуск нового етапу мобілізації з 1 квітня не відповідає дійсності. Проте, у відомстві готують комплексну реформу системи, яку представлять пізніше.

Про це в Міністерстві оборони повідомили в коментарі 24 Каналу.

Чи будуть зміни у мобілізації з 1 квітня?

У Міністерстві оборони України спростували інформацію про нібито запуск нового етапу адміністрування мобілізації з 1 квітня. Там наголошують, що подібні повідомлення, які поширюються у медіа, не відповідають дійсності, а про всі зміни буде оперативно проінформовано через офіційні канали оборонного відомства.

Заступник міністра оборони Євген Мойсюк в коментарі Укрінформу зазначав, що робота над реформою територіальних центрів комплектування (ТЦК) дійсно проводиться, однак це складний і багаторівневий процес, який потребує системного підходу.

Мойсюк зазначив, що команда Міноборони вже напрацювала цілісний план трансформації системи мобілізації. Він базується на підході з урахуванням тисяч відгуків та консультацій із військовими, експертами і профільними інституціями.

У відомстві підкреслюють, що кожне рішення проходить перевірку на ефективність, а реалізація змін відбувається за чітким графіком. Найближчим часом Міністерство оборони планує публічно представити конкретні кроки реформи.

Головною метою змін називають усунення застарілих проблем у системі мобілізації та посилення обороноздатності країни.

Мобілізація в Україні: останні новини

  • З 1 квітня система мобілізації в Україні буде цифровізована. Для отримання бронювання від мобілізації перевірятимуть рівень зарплати, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ та фіктивне працевлаштування.

  • З 1 квітня в Україні продовжується загальна мобілізація, яка охоплює чоловіків віком від 18 до 60 років, придатних за станом здоров'я та без відстрочки. Перевагу надають чоловікам з військовим досвідом або затребуваними спеціальностями.

  • Для того, щоб отримати бронювання підприємство має мати статус критично важливого. Відповідний статус можуть отримати бізнеси, що відповідають щонайменше 3 критеріям, прописаним в урядовій постанові, і належать до певних сфер. Мінекономіки повідомило про спрощення процедури продовження бронювання працівників критично важливих підприємств через портал Дія, що дозволяє швидше отримувати рішення і уникати складнощів з документами.