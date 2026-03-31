"Змін не буде": у Міноборони спростували фейки про реформу мобілізації в квітні

У Міноборони заявили, що інформація про запуск нового етапу мобілізації з 1 квітня не відповідає дійсності. Проте, у відомстві готують комплексну реформу системи, яку представлять пізніше.

Про це в Міністерстві оборони повідомили в коментарі 24 Каналу.

Дивіться також ЗМІ пишуть про електронні повістки з 1 квітня: що кажуть у Міноборони

Чи будуть зміни у мобілізації з 1 квітня?

У Міністерстві оборони України спростували інформацію про нібито запуск нового етапу адміністрування мобілізації з 1 квітня. Там наголошують, що подібні повідомлення, які поширюються у медіа, не відповідають дійсності, а про всі зміни буде оперативно проінформовано через офіційні канали оборонного відомства.

Заступник міністра оборони Євген Мойсюк в коментарі Укрінформу зазначав, що робота над реформою територіальних центрів комплектування (ТЦК) дійсно проводиться, однак це складний і багаторівневий процес, який потребує системного підходу.

Мойсюк зазначив, що команда Міноборони вже напрацювала цілісний план трансформації системи мобілізації. Він базується на підході з урахуванням тисяч відгуків та консультацій із військовими, експертами і профільними інституціями.

У відомстві підкреслюють, що кожне рішення проходить перевірку на ефективність, а реалізація змін відбувається за чітким графіком. Найближчим часом Міністерство оборони планує публічно представити конкретні кроки реформи.

Головною метою змін називають усунення застарілих проблем у системі мобілізації та посилення обороноздатності країни.

