Ворог не ставитиме питання, він віддаватиме накази: Львівський ОТЦК у відео закликає до ЗСУ

У Львівському обласному ТЦК та СП вирішили креативно залучати чоловіків до лав ЗСУ. Для цього зняли ролик разом з Львівською міською радою, який демонструє важливість оборони рідної держави.

У цьому потужному ролику, який триває 91 секунду, можна побачити, якою буде доля тих, хто зараз ухиляється від служби у ЗСУ у випадку, якщо Україна не встоїть. Він яскраво демонструє те, що очікує у випадку, якщо Кремлю таки вдасться досягнути успіху у своїй так званій "СВО".

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Чоловікам показали "альтернативну реальність"

Отже, у відео, створеному Львівським ОТЦК та СП спільно з Львівською міською радою нам показують "альтернативну реальність" співбесід чоловіків до війська. Правда, вже не українського, а ворожого.

Слоганом кампанії з мотивації є слова: "Якщо не долучитись до свого війська доведеться воювати у чужому. Ставай на захист України сьогодні!"

Слід зазначити, що цей ролик став своєрідною відповіддю на російську ІПСО, яку ворог поширював днями у мережі. Інтернетом гуляв ролик, у якому буквально закликали українців ухилятися від мобілізації до лав ЗСУ.

Натомість Львівський ОТЦК та СП спільно з Львівською міською радою вирішили нагадати усім, хто ще не долучився до допомоги нашому війську та країні, якою може бути реальність. У фіналі цього ролика всі ухилянти, які називали різноманітні причини, чому не боронять рідну державу, стоять перед окупантським командиром, який каже: "Ну що, бійці, на Берлін?"

Українців закликають стати на захист держави: дивіться відео

До слова, у Львівському ОТЦК та СП зауважили, що хоч ролик і спрямований на чоловічу аудиторію, у лавах ЗСУ раді бачити також жінок. Тож, закликають звертатися до ТЦК свого району або ж до Центру рекрутингу української армії, що у Львові на вулиці Левицького 67.

Слід розуміти, що ролик, знятий для мотивації долучення до лав ЗСУ, – не чергове пафосне відео. Він яскраво відображає те, що зараз роблять російські загарбники на тимчасово окупованих територіях. Там ворог продовжує слати на вірну смерть українців, котрим з тих чи інших причин не вдалося покинути захоплені території.