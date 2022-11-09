У Міноборони відповіли, чи буде додаткова мобілізація в Україні

За її словами, поки у лавах Збройних Сил України вистачає людей, однак у разі зміни ситуації на лінії фронту в Україні може бути проведена додаткова мобілізація. Так, вона підкреслила, що перебіг мобілізації залежатиме винятково від ситуації на фронті .

Такі питання виникли після того, як 8 листопада президент Володимир Зеленський вніс на розгляд у Верховну раду проєкт закону про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Водночас заступниця міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафону заявила, що наразі в Україні не очікується додаткова мобілізація.

Але ми всі маємо усвідомлювати, що в країні йде війна. Ми можемо припускати різні сценарії розвитку подій і ми з вами в принципі повинні бути готовими до розвитку всіх цих сценаріїв, – заявила Маляр.

При цьому заступниця міністра оборони України не виключає, що армії, можливо, будуть потрібні додаткові люди, проте цього може й не знадобитися.

Зеленський запропонував продовжити мобілізацію і воєнний стан

У понеділок, 8 листопада, на сайті Верховної Ради з'явився новий проєкт закону "Про продовження строку дії воєнного стану". Президент України Володимир Зеленський уже вніс на розгляд у парламент відповідний законопроєкт. Він має намір продовжити дію воєнного стану та мобілізації в нашій державі.

Зауважимо, що поки ще немає тексту законопроєкту, тому невідомо, на скільки часу Зеленський хоче продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію. Однак можемо припустити, що планується це зробити на 90 днів. Відповідно, можуть продовжити до 19 лютого наступного року, оскільки термін чинного документа закінчується 21 листопада.

Ярослав Железняк також зауважив, що наразі воєнний стан і мобілізацію не продовжено. Це все ще етап впровадження, що складається з двох етапів:

Указ Президента. Це вже відбулося і зверху документи; Відповідні законопроєкти вносяться в Раду і голосується.

Більше про це – Зеленський вніс у Раду законопроєкт про продовження воєнного стану: відео

Мобілізація та воєнний стан можуть бути припинені достроково. Проте лише за умови, що воєнні дії на території держави закінчаться раніше.