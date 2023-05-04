Військовий облік: у Міноборони пропонують зменшити граничний вік призовників до 25 років

Міністерство оборони спільно з Силами оборони запропонували нові зміни до українського законодавства. Призовний вік українців хочуть скоротити з 27 до 25 років.

Таке рішення, на думку представників Міноборони, є відповіддю на повномасштабну агресію з боку Росії. Крім того, цей крок був попередньо узгоджений з владними структурами.

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В Україні планують скоротити призовний вік

У Міноборони розповіли, що під час дії воєнного стану відсутня потреба в перебуванні призовників до 27 років на військовому обліку. У відомстві вважають, що це створює велике навантаження на територіальні центри комплектувань та соціальної підтримки й потребує додаткових фінансових витрат з боку держави.

"Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється", – зазначили в Міноборони.

Також там наголосили, що тривале перебування на обліку призовників під час воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до служби громадян не може бути мобілізована до лав ЗСУ.

Усі ініціативи спрямовані на зміцнення обороноздатності держави та мають на меті виключно оптимізацію процесів для наближення нашої перемоги!

– підкреслили у відомстві.

У Міноборони також запевнили, що сьогодні для захисту держави зроблено дуже багато. Ба більше, Україна вистояла найтяжчий період, і тепер, як одне ціле, чинить спротив окупанту.

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