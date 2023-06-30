Мобілізація у липні: у кого можуть вилучити автомобіль на користь ЗСУ

30 червня 2023, 13:01
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Власники автомобілів в Україні повинні пам'ятати, що зараз, під час воєнного стану, їхні авто можуть вилучити на користь Збройних Сил. Однак таке може статися лише у разі пред'явлення їм від ТЦК часткового наряду на воєнний стан від Міноборони.

Також під час воєнного стану авто та іншу техніку можуть вилучати у підприємств та інших суб'єктів. Наголосимо, що відповідає за це Міністерство оборони. Саме воно формує та подає запити про кількість транспортних засобів, яка потрібна армії, – інформує 24 Канал.

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У кого можуть вилучити авто на потреби ЗСУ

Зазначимо, що це питання регулюється пунктом 7 Положення про військово-транспортний обов'язок. Згідно з цим документом, військово-транспортний обов'язок може поширюватися, зокрема, на:

  • центральні та місцеві органи виконавчої влади;
  • інші державні органи, органи місцевого самоврядування;
  • підприємства, установи та організації;
  • залізниці;
  • порти, пристані, аеропорти;
  • нафтобази;
  • автозаправні станції дорожнього господарства;
  • інші підприємства, установи та організації, що забезпечують експлуатацію транспортних засобів;
  • громадян, що власниками транспортних засобів.

Важливо! У вас "просто так" ніхто не має права забрати автомобіль – це може статися лише після представлення територіальним центром комплектування вам часткового наряду, що йому видало Міноборони.

Слід сказати, що в цьому частковому наряді не вказані ліміти транспортних засобів. Вони є лише у повній версії документа, який є таємницею.

Водночас будь-які інші папери не є підставою вилучення у громадянина авто.

Перевірка військкомів на доброчесність

  • Після скандалу з начальником Одеського обласного ТЦК Євгенієм Борисовим, що, ймовірно, придбав нерухомість за кордоном на майже 200 мільйонів, отриманих нечесним шляхом, буде здійснена перевірка військкомів на чесність.
  • Зокрема, про це заявив заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Генерал-лейтенант констатував, що він отримав від президента Володимира Зеленського завдання створити робочу групу для перевірки всіх військкомів в усіх регіонах.
  • "Робоча група створена. Вона включає силовий блок – це НАЗК, ДБР, СБУ, Національну поліцію, які будуть перевіряти свої питання – від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства", – сказав він.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак