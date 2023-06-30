Мобілізація у липні: у кого можуть вилучити автомобіль на користь ЗСУ

Власники автомобілів в Україні повинні пам'ятати, що зараз, під час воєнного стану, їхні авто можуть вилучити на користь Збройних Сил. Однак таке може статися лише у разі пред'явлення їм від ТЦК часткового наряду на воєнний стан від Міноборони.

Також під час воєнного стану авто та іншу техніку можуть вилучати у підприємств та інших суб'єктів. Наголосимо, що відповідає за це Міністерство оборони. Саме воно формує та подає запити про кількість транспортних засобів, яка потрібна армії, – інформує 24 Канал.

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У кого можуть вилучити авто на потреби ЗСУ

Зазначимо, що це питання регулюється пунктом 7 Положення про військово-транспортний обов'язок. Згідно з цим документом, військово-транспортний обов'язок може поширюватися, зокрема, на:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

інші державні органи, органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи та організації;

залізниці;

порти, пристані, аеропорти;

нафтобази;

автозаправні станції дорожнього господарства;

інші підприємства, установи та організації, що забезпечують експлуатацію транспортних засобів;

громадян, що власниками транспортних засобів.

У вас "просто так" ніхто не має права забрати автомобіль – це може статися лише після представлення територіальним центром комплектування вам часткового наряду, що йому видало Міноборони.

Слід сказати, що в цьому частковому наряді не вказані ліміти транспортних засобів. Вони є лише у повній версії документа, який є таємницею.

Водночас будь-які інші папери не є підставою вилучення у громадянина авто.

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