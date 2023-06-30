Мобілізація у липні: у кого можуть вилучити автомобіль на користь ЗСУ
Власники автомобілів в Україні повинні пам'ятати, що зараз, під час воєнного стану, їхні авто можуть вилучити на користь Збройних Сил. Однак таке може статися лише у разі пред'явлення їм від ТЦК часткового наряду на воєнний стан від Міноборони.
Також під час воєнного стану авто та іншу техніку можуть вилучати у підприємств та інших суб'єктів. Наголосимо, що відповідає за це Міністерство оборони. Саме воно формує та подає запити про кількість транспортних засобів, яка потрібна армії, – інформує 24 Канал.
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У кого можуть вилучити авто на потреби ЗСУ
Зазначимо, що це питання регулюється пунктом 7 Положення про військово-транспортний обов'язок. Згідно з цим документом, військово-транспортний обов'язок може поширюватися, зокрема, на:
- центральні та місцеві органи виконавчої влади;
- інші державні органи, органи місцевого самоврядування;
- підприємства, установи та організації;
- залізниці;
- порти, пристані, аеропорти;
- нафтобази;
- автозаправні станції дорожнього господарства;
- інші підприємства, установи та організації, що забезпечують експлуатацію транспортних засобів;
- громадян, що власниками транспортних засобів.
Слід сказати, що в цьому частковому наряді не вказані ліміти транспортних засобів. Вони є лише у повній версії документа, який є таємницею.
Водночас будь-які інші папери не є підставою вилучення у громадянина авто.
Перевірка військкомів на доброчесність
- Після скандалу з начальником Одеського обласного ТЦК Євгенієм Борисовим, що, ймовірно, придбав нерухомість за кордоном на майже 200 мільйонів, отриманих нечесним шляхом, буде здійснена перевірка військкомів на чесність.
- Зокрема, про це заявив заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Генерал-лейтенант констатував, що він отримав від президента Володимира Зеленського завдання створити робочу групу для перевірки всіх військкомів в усіх регіонах.
- "Робоча група створена. Вона включає силовий блок – це НАЗК, ДБР, СБУ, Національну поліцію, які будуть перевіряти свої питання – від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства", – сказав він.