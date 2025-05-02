Чи може віросповідання звільнити від мобілізації: пояснення Верховного суду

Під час воєнного стану в Україні віросповідання не звільняє громадян від обов’язку проходити військову службу. Це зокрема стосується Свідків Єгови.

У мирний період для осіб, релігійні переконання яких забороняють брати участь у збройних силах, передбачено альтернативну службу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховний суд України.

Дивіться також Якою має бути правильна повістка до ТЦК: основні вимоги

Чи може віросповідання звільнити від мобілізації

В умовах війни та мобілізації обов’язок захищати державу покладається на всіх громадян без винятку, незалежно від релігійної приналежності.

Таке роз’яснення надав Верховний суд України, посилаючись на рішення Касаційного кримінального суду у справі № 573/406/24.

У цьому кримінальному провадженні суди нижчих інстанцій визнали чоловіка винним у тому, що він без поважної причини не з’явився до територіального центру комплектування після отримання повістки. Його засудили до трьох років позбавлення волі за статтею 336 КК України – ухилення від мобілізації у період воєнного стану або під час особливого періоду.

Захист подав касаційну скаргу, у якій зазначив, що обвинувачений є Свідком Єгови, а його "глибокі релігійні переконання" не дозволяють йому проходити будь-який вид військової служби, тому його не слід притягати до кримінальної відповідальності.

Касаційний суд не прийняв ці доводи, залишивши вироки попередніх інстанцій без змін.

Під час бойових дій та мобілізації обов’язок захисту держави покладається на всіх громадян незалежно від їхнього віросповідання,

– підкреслив Верховний суд.

Також ВСУ зауважив, що не розглядав рішення Європейського суду з прав людини щодо відмови від військової служби з релігійних причин, оскільки жодне з них не стосується обставин повномасштабної війни, яку нині переживає Україна.

До того ж, практика ЄСПЛ стосується строкової служби в мирний час, а не мобілізації у воєнний період.