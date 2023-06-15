Мобілізація триває: чи може військовий розірвати контракт під час воєнного стану

В Україні під час воєнного стану триває проведення загальної мобілізації. Разом з мобілізованими нашу країну захищають воїни, які уклали контракти.

Багатьох цікавить питання, чи може військовий розірвати контракт під час воєнного стану. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

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Чи можливо розірвати контракт під час війни

Згідно із законом, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом з моменту оголошення мобілізації, до оголошення демобілізації, можуть звільнитись зі служби у таких випадках:

за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров’я – на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

Окрім цього, військові за контрактом можуть звільнитися через сімейні обставини або інші поважні причини:

у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком;

у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

військовослужбовці-жінки – у зв’язку з вагітністю;

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Військові-іноземці та особи без громадянства, які служать за контрактом в Україні, можуть звільнитися зі служби за власним бажанням.