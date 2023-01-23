Повістки від працівників ЖЕКу: чи законно це

В Україні продовжується загальна мобілізація населення у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Повістку можна отримати практично усюди – на вулиці, вдома, на роботі, в торговому центрі.

Чи мають право працівники ЖЕКу роздавати повістки військовозобов'язаним та хто взагалі це може робити – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Чи можуть працівники ЖЕКу вручити повістку

Оскільки знайти кожного військовозобов'язаного громадянина та передати йому особисто повістку доволі складно, іноді військкомати передають документи сільрадам, компаніям чи навіть ЖЕКам. Про це попередив глава адвокатського обʼєднання "Кравець і партнери", адвокат Ростислав Кравець.

Тобто, якщо працівник комунальної організації вручить повістку, то це буде цілком законно. Однак, лише за умови, що цей співробітник матиме відповідну відомість.

Що варто знати про вручення повістки у такому випадку:

Представник ЖЕКу видає військовозобов'язаному громадянину повістку, яку він має підписати.

Поставлений підпис на документі, де вказано дату і час, підтверджує отримання повістки.

Якщо громадянин відмовляється приймати повістку — працівник ЖЕКу має на місці скласти про це акт зі свідками.

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