Відстрочка поштою та без явки до ТЦК: чи можливо і як отримати

Не всі чоловіки призовного віку хочуть іти до військкомату, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Адвокатка Віра Тарасенко розповіла про те, чи можна отримати відстрочку без явки до ТЦК.

Раніше отримати відстрочку від мобілізації можна було лише з явкою у ТЦК або ж через довгий судовий процес. Зараз відстрочку можна отримати й поштою, передає 24 Канал з посиланням на "Адвокат Народу".

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Як отримати відстрочку без явки в ТЦК

За словами Віри Тарасенко, ще недавно оформити відстрочку поштою було дуже складно. Проте зараз все частіше чоловікам призовного віку вдається це зробити.

Ймовірно, це пов'язано з тим, що багато людей принципово надсилали заяву на відтермінування поштою й одразу йшли до суду.

У таких випадках суд здебільшого ухвалював рішення на користь військовозобов'язаного про те, що ТЦК зобов'язане і поштою теж розглянути заяву на відстрочку. І вимагати лише фізичної явки людини незаконно,

– каже адвокатка.

Віра Тарасенко зазначає, що в різних ТЦК різна ситуація і в одному можуть розглянути заяву, надіслану поштою, а в іншому – ні. Тож якщо ви хочете прискорити процес отримання відстрочки, краще особисто прийти до ТЦК.

Якщо у вас є час, тоді можна надіслати заяву на відстрочку від мобілізації поштою. Проте відповідь доведеться очікувати місяць або більше.

У Резерв+ офіційно запустили бета-тестування відстрочки онлайн. Це дозволить отримати зворотний зв'язок від користувачів і заздалегідь внести необхідні корективи у роботу послуги. У листопаді планується повноцінний запуск сервісу.