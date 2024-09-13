Виїзд за кордон у 17 років: юристи відповіли, який документ обов'язково потрібно отримати

Під час воєнного стану та мобілізації в Україні 17-річні юнаки можуть виїжджати за кордон без дозволів від ТЦК у тому разі, якщо у них порядок з документами. На цьому наголошують юристи, посилаючись на законодавство.

Як зазначають у Безоплатній правовій допомозі, хлопці, яким виповнилося 17 років, мають право на перетин кордону. Про це йдеться у постанові Кабміну №1487. Але важливим є отримання одного документа напередодні – приписного свідоцтва.

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Нюанси виїзду за кордон для 17-річних

Постанова уряду передбачає, що хлопці мають ставати на військовий облік у рік досягнення 17-річного віку. Проте вони можуть виїжджати за кордон без додаткових дозволів від центрів комплектування.

Отже, хлопці, які мають приписне свідоцтво та перебувають на військовому обліку, можуть перетнути кордон без дозволів і довідок.

Правозахисники наголошують на важливості отримання приписного свідоцтва для можливості виїзду за кордон, адже це документ, який свідчить, що людина стала на облік у центрі комплектування.

Додамо, що воєнний стан в Україні вводить обмеження на виїзд для військовозобов’язаних чоловіків лише віком від 18 до 60 років.

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Раніше у ТЦК розповідали про нюанси щодо розсилання повісток поштою. За словами посадовців, відповідні документи надсилаються всім військовозобов'язаним, незалежно від того, чи оновили вони свої дані. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України №560.