В Україні хочуть дозволити мобілізацію правоохоронців і держслужбовців: що в законопроєкті

Оновлений законопроєкт про мобілізацію, поданий Кабінетом міністрів до Верховної Ради 30 січня, містить згадки про можливу мобілізацію держслужбовців і правоохоронців. Деталі розкаже 24 Канал.

Норми, запропоновані новим документом, передбачають зниження призовного віку до 25 року. Водночас дещо залишиться незмінним, наприклад, жінки можуть служити лише добровільно.

Дивіться також Оновлений законопроєкт про мобілізацію: все про документ, який подали у Раду

Чи справді служитимуть правоохоронці та держслужбовці, які зміни на них чекають

У дописі Міноборони, де в інфографіці викладено 6 принципів нового законопроєкту, йдеться про "рівний облік для всіх". Саме там сказано, що низка правоохоронців і держслужбовців може утратити право на відстрочку.

Під мобілізацію можуть потрапити:

працівники Бюро економічної безпеки;

Державного бюро розслідувань;

Державної виконавчої служби;

Нацполіції;

прокуратури;

НАБУ;

Служби судової охорони;

патронатної служби.

Державні службовці категорії "А" бронюються як і всі, тобто усі вони є військовозобов'язаними. Службовці категорії "Б" та "В" – 50% від військовозобов'язаних у певному органі.

Голови міських та селищних, територіальних громад матимуть бронювання від служби, військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування, також матимуть бронювання у розмірі 50% від штату.

Що таке категорія держслужбовців "А"

Це

керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Це вищий корпус державної служби , який стосується посад державного секретаря Кабінету міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету міністрів України, та їхніх заступників;керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Які зміни для держслужбовців і поліцейських передбачає новий законопроєкт про мобілізацію

Людина, яка хоче стати державслужбовцем або служити в поліції, зможе реалізувати своє бажання тільки після проходження базової загальновійськової підготовки (із відтермінуванням цієї норми, яка набирає чинності з 2026 року) або військової служби.

А Національна поліція матиме повноваження щодо участі у заходах мобілізації, зможе залучати до заходів рекрутингу на військову службу ЦНАПи, центри зайнятості та центри рекрутингу.

Іще поліцейські разом із паспортом зможуть вимагати пред'явити військово-обліковий документ у чоловіків 18 – 60 років.

Які ще зміни передбачає новий законопроєкт