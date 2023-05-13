Чи можуть мобілізувати чоловіка з III групою інвалідності

Понад рік через повномасштабну загарбницьку війну триває мобілізація чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак, згідно з законодавством, призову під час мобілізації не підлягають особи з інвалідністю та тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я.

Про це, зокрема, мовиться у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ("Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації"). Зазначимо, що визнання інвалідності відбувається в установленому порядку, а тимчасової непридатності – відповідно до висновку військово-лікарської комісії (ВЛК), повідомляє 24 Канал.

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Призвати можуть за згодою

При цьому, якщо ВЛК визнала військовозобов'язаного тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я, то він має відстрочку на термін до шести місяців. Після цього чоловік повинен знову пройти військово-лікарську комісію.

Однак, як відомо, група інвалідності є не одна, і при цьому в законі немає конкретизації щодо кожної. Відтак, можна подумати, що чоловіки з будь-якою інвалідністю не підлягають мобілізації.

Варто зазначити, що у цій же 23 статті зазначено, що особи з інвалідністю у зазначений період таки можуть бути призвані на військову службу. Однак це відбувається за їхньою згодою і лише за місцем проживання. Відтак можна дійти висновку, що чоловіків з ІІІ групою інвалідності можуть мобілізувати за їхньою згодою.

Особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в абзацах четвертому – дванадцятому частини першої цієї статті, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання,

– мовиться у 23 статті Закону.

Однак варто одразу зазначити, що людина з інвалідністю не повинна ігнорувати вручення повістки. Якщо її вручили, то необхідно з'явитися до військкомату у зазначений час із документами, які підтверджуватимуть інвалідність. Такими документами є:

довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації №157-1/о),

або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус,

або пенсійне посвідчення,

або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в якому зазначено групу та причину інвалідності,

довідки для отримання пільг особою з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, що затверджена Мінсоцполітики.

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Чи можуть мобілізувати людину з ІІІ групою інвалідності: думка адвоката

Як зазначив адвокат Іван Ліберман, ІІІ група інвалідності – це легка інвалідність. Вона передбачає й легкі розлади здоров’я, з якими людина все ж таки може воювати.

Брати участь у бойових діях можна у різний спосіб. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї чи готувати їжу тощо. Тобто служба у війську ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба,

– сказав адвокат.

Відтак, на думку адвоката, чоловіків з ІІІ групою інвалідності таки можуть мобілізувати. Підставою для цього може слугувати те, що громадяни України повинні служити у війську відповідно до законодавства.

Окрім того, на його думку, мобілізація чоловіків з інвалідністю III групи можлива, адже ще до війни багато українців підробили собі посвідчення з цією групою інвалідності. Робили це заради соцвиплат, пільг, поїздок до санаторіїв тощо.

"Таким чином, багато здорових людей, у яких немає інвалідності, зараз будуть тимчасово за згодою, а потім і обов’язково служити у війську", – підсумував свою думку адвокат Іван Ліберман.