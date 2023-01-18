Повістка повторно: юрист пояснив, чи можуть її вручити
Джерело:ТСН
В Україні триває загальна мобілізація й чоловікам призовного віку вручають повістки. Тож багатьох українців цікавить, чи можуть повторно вручати повістки та в яких випадках.
Юрист Ростислав Кравець розповів, що повторне вручення повісток в Україні – не рідкість. У певних випадках їх справді вручають.
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У яких випадках повторно вручають повістки
За словами юриста, повторно повістки можуть вручатися у випадку, якщо:
- Людина за певних обставин її не отримала,
- Для уточнення даних призовника і для проходження ВЛК, щоб з'ясувати придатність до служби,
- Якщо військовозобов’язаний не з’явився до військкомату у назначений час.
Також громадянам, які ухиляються від служби у лавах ЗСУ і були засуджені за статтею "Ухилення від призову з мобілізації", теж вручають повістки повторно, адже з військового обліку їх не знімають.
Навіть сплата штрафу чи арешт не звільняють військовозобов’язаного від мобілізації,
– сказав юрист.
Яка відповідальність загрожує ухилянтам
- Ростислав Кравець уточнив, що чоловікам, які ухиляються від проходження військової служби й не з’являються до військкоматів після отримання повісток, загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність.
- За неявку за викликом до територіального центру комплектування у призначений час передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 3 400 – 5 100 гривень із подальшим доставлянням особи до ТЦК.
- Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України встановлюється відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.