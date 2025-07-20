Мобілізація після 60 років: кого можуть призвати та за яких умов

В Україні триває воєнний стан та мобілізація, пов'язані з повномасштабним російським вторгненням. Згідно з законодавством, чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають призову.

Проте за новим законом вони можуть добровільно підписати контракт із ЗСУ. Про це та інші нюанси мобілізації чоловіків після 60 років розповів адвокат Антон Маринич у коментарі РБК-Україна, передає 24 Канал.

Дивіться також Не лише ТЦК: нардеп пояснив, хто має бути відповідальним за проведення мобілізації

Чи можна служити після 60 років?

Після цього віку громадяни підлягають виключенню з військового обліку. Це пов'язано з досягненням граничного віку перебування у запасі.

За словами адвоката, якщо чоловік був мобілізований і досяг 60-річного віку вже під час служби, він може залишитися в армії ще до 5 років за власним бажанням.

Термін служби можуть збільшити до 5 років за умови, що такі військовослужбовці мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією (ВЛК) придатними за станом здоров'я,

– повідомив адвокат Маринич.

Граничний вік для військовослужбовців залежить від звання:

для рядового, сержантського, старшинського складу та молодших і старших офіцерів – до 60 років,

для вищого офіцерського складу – до 65 років.

Граничний вік перебування у запасі також має розподіл за розрядами. Так, перший розряд для рядового складу – до 35 років, другий – до 60.

Для молодших офіцерів перший розряд – до 45 років, для старших – до 50 або 55 років, а другий – до 60 чи 65 років відповідно.

До слова, Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє українцям старше 60 років добровільно укладати контракт на службу у ЗСУ. Це можливо за умови, що добровольця буде визнано придатним ВЛК, а командир військової частини надасть письмову згоду.