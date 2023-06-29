Мобілізація в Україні: чи можуть призвати чоловіків молодше за 25 років

В Україні знизили граничний вік призову на строкову службу з 27 до 25 років. Відповідне рішення уже ухвалила Верховна Рада.

Зниження призовного віку викликало багато питань. Пояснюємо, чи можуть мобілізувати чоловіка молодше 25 років.

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Важливий нюанс

Якщо чоловіку немає 25 років і він має статус "призовник" – мобілізувати без згоди не мають права, якщо ж статус "військовозобов'язаний – то мобілізація законна,

– наголошує адвокат Богдан Пересада.

Правова довідка. Призов військовозобов'язаних під час мобілізації врегульовано Законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов'язок і військову службу".

Відповідно до статті 39 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу": "призов резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Порядок мобілізації

На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов'язаних, які перебувають у запасі і не заброньовані на період мобілізації.

Призов резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами воєнного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами ЗСУ та інших військових формувань.

Під час дії особливого періоду військова служба (для контрактів) для військовослужбовців продовжується у порядку, визначеному частиною 9 статті 23 цього Закону.

У разі оголошення демобілізації звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, здійснюється відповідно до частини четвертої статті 26 цього Закону.

Призовники, військовозобов'язані, резервісти: тлумачення

Відповідно до частини 9 статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу":

призовники – особи, приписані до призовних дільниць;

військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

Згідно з частиною 1 статті 15 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли граничного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

! Таким чином, призову під час мобілізації підлягають саме резервісти та військовозобов'язані. Якщо чоловік має статус "військовозобов'язаного" та зарахований в запас, то його можуть мобілізувати.