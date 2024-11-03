Чи можуть мобілізувати двох чоловіків з однієї родини: остаточне пояснення

За законом, якщо усі члени родини підпадають під мобілізацію, то їх усіх можуть призвати на військову службу. Однак тут також є певні винятки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Факти". Загальний перелік осіб, які підлягають мобілізації визначений законом "Про військовий обов’язок та військову службу".

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Кого не можуть мобілізувати

Зазначається, що українське законодавство не забороняє мобілізувати всіх членів сім'ї. Фактично родинні зв'язки не впливають на процес призову, якщо немає інших підстав.

Однак законом передбачений виняток. Зокрема не підлягають призову чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти в ході АТО/ООС, а також під час повномасштабного вторгнення Росії.

Варто зазначити, що близькими родичами вважаються:

чоловік;

дружина;

син;

донька;

батько;

мати;

дідусь;

бабуся;

рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Також не підлягають мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) та чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби.

До слова, 31 жовтня в застосунку Резерв+ офіційно запустили бета-тестування відстрочки онлайн. Вже у листопаді планується повноцінний запуск сервісу.