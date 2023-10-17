Коли закінчиться мобілізація та кого призвуть до кінця року

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Наразі їх термін продовжено щонайменше до 15 листопада. Отримати повістку можуть усі чоловіки призивного віку, які не мають бронювання.

Оскільки активна фаза війни триває, Сили оборони наступають на кількох напрямках, а на Сході росіяни активізували штурми, мобілізаційні потреби української армії не зменшуватимуть. Найімовірніше мобілізацію буде продовжено ще на 90 днів у листопаді, тобто – до 13 лютого 2023 року.

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Що змінилось у переліку осіб, які мають відстрочку

Стан придатності до служби визначає Наказ МО № 402 зі змінами, внесеними наказом МО № 490, а перелік категорій, яких заборонено призивати без їх згоди вказано в статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію – це особи з відстрочкою від служби.

Наразі заборонено мобілізовувати чоловіків, які засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини, а також ти, хто у віці від 18 до 60 років є виключеними з військового обліку і не є військовозобов'язаними.

Керівник Кременчуцького ТЦК Роман Сушко зазначив, що наразі мобілізації підлягають чоловіки та жінки, яких ВЛК визнає придатним до виконання бойових обов'язків.

Усі, хто пройшов ВЛК, визнаний придатним та не має право на відстрочку, однозначно будуть призиватись. Ті, хто обмежено придатні – дивимось, яка стаття, які обмеження і вже тоді погоджуємо з обласним ТЦК, аби визначити, куди саме їх можна направити на службу,

– зазначив Роман Сушко.

Обмежено придатних теж можуть мобілізувати

В Україні передбачено, що ВЛК може визнавати чоловіків обмежено придатними до військової служби під час воєнного стану у тих випадках, коли хвороба не достатньо важка для виключення з переліку обліку, проте чоловік не може виконувати бойові завдання, як от в штурмових підрозділах.

ТЦК також можуть призивати і обмежено придатних чоловіків - вони можуть нести службу в ТЦК, на складах, штабах, тилу – це передбачено законом.

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