Чи підлягають мобілізації студенти та аспіранти: пояснення юриста

В Україні продовжено воєнний стан, а відтак і загальну мобілізацію. У 2023 році призов не зазнав суттєвих змін, наразі до лав ЗСУ можуть мобілізувати усіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Тож, чи можуть до лав армії призвати студентів, викладачів та аспірантів, які навчаються в українських вишах.

На прохання 24 Каналу юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак пояснив, хто з освітян та здобувачів освіти не підлягає мобілізації.

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Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а тому їх мобілізація є незаконною,

– пояснив Владислав Юрчак.

Однак, юрист наголосив, що це стосується виключно осіб, які навчаються за денною чи дуальною формою навчання незалежно від країни, у якій навчаються відповідні особи.

Призовники, які досягли 27 років, повинні прибути на призовні дільниці ТЦК СП для проходження медкомісії. Відповідне рішення є у порядку проходження військово-лікарняної комісії призовниками, воно закріплене Постановою уряду №92 від 1 лютого 2023 року (набрала чинності 2 лютого 2023 року).

За словами юриста, щодо призовників категорії 27+, вони теж будуть отримувати повістки. Після цього вони мають прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), щоб замінити приписне свідоцтво на військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаних.

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Додамо, що на сьогодні українське законодавство не дозволяє виїзд студентів, які навчаються в іноземних вишах.