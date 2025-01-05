Військовий облік: чи можуть українці за кордоном отримати штраф за його порушення

В Україні тривають засади воєнного стану та загальна мобілізація. За порушення військового обліку українців можуть карати штрафами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментарі керівниці практики цивільного права та процесу ЮК "Приходько та партнери" Ірини Ан та юриста практики військового права Данила Гончаренка для "РБК-Україна".

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Чи загрожує українцям за кордоном штраф за порушення обліку

Керівниця практики цивільного права та процесу ЮК "Приходько та партнери" Ірина Ан розповіла, що накладення штрафу за порушення військового обліку здійснюється як результат розгляду справи про притягнення особи до адміністративного правопорушення.

Така справа розглядається керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на обліку в якому перебуває особа, або до якого на облік вона мала б стати за адресою реєстрації,

– пояснила експертка.

При цьому, за слова Ан, розгляд справи проводиться за місцем вчинення правопорушення – тобто у відповідному ТЦК.

"Закон не визначає участь особи, що притягається до відповідальності у таких правопорушеннях, обов'язковою. Тому цілком реально, що на особу може бути накладено штраф за порушення правил військового обліку", – зауважила вона.

Юристка все ж наголосила, що у людини при цьому залишається можливість оскаржувати штрафи до суду.

Водночас юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко визнав, що перебування людини за кордоном дещо ускладнює виконання правил військового обліку. Однак підкреслив, що це не позбавляє громадян такого обов'язку.

Тому до осіб, які не виконують вимоги військового законодавства, можуть бути застосовані санкції – в тому числі відповідно до 210 статті КУпАП,

– розповів він.

За його словами, в умовах воєнного стану ТЦК та СП можуть накладати адміністративні постанови про штраф заочно. Штраф за вчинення дій в особливий період передбачає від 17 000 до 25 500 гривень.

Тому якщо особа перебуває за кордоном і порушує правила військового обліку, наприклад не з'явилася в ТЦК за повісткою, на неї можуть накласти штраф, і вона має його оплатити. Своєю чергою, такий штраф можна оскаржити в суді.