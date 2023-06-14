Мобілізація в Україні: чи можуть відправити на передову без бойового досвіду та спорядження

Воєнний стан і загальна мобілізація в Україні тривають вже майже 16 місяців. Військовозобов'язаним можуть вручити повістку, однак, вона не означає, що людину негайно відправлять на фронт.

Чи можуть все ж таки відправити на передову без бойового досвіду та відповідного спорядження, розповідає 24 Канал.

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Чи можуть відправити на передову без підготовки

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що найчастіше звертаються зі скаргами саме на те, що "людей через пару днів навчань або взагалі без них направляють на передову".

Однак, нікого не можуть відправити в зону бойових дій без підготовки, адже згідно зі статтею 29 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", військовозобов'язані та резервісти повинні пройти навчальні, перевірочні та спеціальні збори.

Наказ Міноборони також зобов'язує командирів військових частин забезпечити "якісну підготовку резервістів та військовозобов'язаних і повноту виконання ними програми підготовки". Через війну підготовка рядового та сержантського складу в навчальних центрах проводиться за скороченими термінами без зниження якості навчання та складає від 7 до 20 діб, залежно від складності спеціальності.

Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передній край, повідомте про це на телефони гарячої лінії. Для того, щоб оперативно розібратись і вжити заходів потрібно назвати ПІБ мобілізованої особи та номер військової частини, в яку направили,

– наголосила Маляр.

Гаряча лінія Міноборони: 0 800 500 410, 0 800 500 442, 044 454 44 99.

Адвокат Дмитро Швець також порадив мобілізованим писати рапорти, якщо їх намагаються відправити воювати без належної підготовки, пише "Громадське". За словами правозахисника, такі скарги найчастіше задовольняють.

"Думаю, військовозобов'язані краще знають свої права, а військові частини, коли розуміють, яких помилок припустилися і чого ці помилки коштували, роблять висновки", — зазначив Швець.

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Чи можу відправити на фронт без спорядження

Згідно з наказом Міноборони, який ми згадували вище, командири військових частин забезпечують "організацію речового, фінансового, продовольчого та медичного забезпечення резервістів та військовозобов'язаних".

"Держава зобов'язана забезпечити військовослужбовця засобами. Дуже часто буває проблема на місці: військові частини не роблять замовлення на це забезпечення, а інколи перекладають цей обов'язок на самих військовослужбовців", — зазначив адвокат.

У такому випадку Швець радить не боятися, подавати рапорти й не погоджуватися вирушати на війну, аж доки вам не нададуть спорядження.