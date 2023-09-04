Чи можуть в Україні зупинити авто для вручення повістки: пояснення адвокатки

В Україні триває проведення загальної мобілізації. Під час воєнного стану працівники військкоматів мають право зупиняти авто та вручати повістки водіям.

Вручення має відбуватися безпосередньо в руки військовозобов'язаному. Про це заявила адвокатка Катерина Аніщенко.

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Чи мають право зупиняти авто для вручення повістки

За словами юристки, місце вручення повісток жодним нормативним актом не встановлено. Вона розповіла, що повістку слід вручити безпосередньо в руки чоловіка, якому вона адресована.

Вручення в автомобілі на паркувальному майданчику не є найкращим способом виконання цієї процедури, оскільки можуть виникнути сумніви щодо дійсності вручення та забезпечення права адресата на інформацію,

– зазначила Аніщенко.

До того ж військкоми можуть вручити повістки й через поліцію. Якщо працівники ТЦК разом з поліцією вимагають від водія відкрити вікно та взяти повістку – це може розглядатися як офіційний процес вручення.

"Відповідно до закону, повістка має бути вручена особисто адресатові. Якщо водій не відкриває вікно та не бере повістку, це може призвести до негативних наслідків. Наприклад, військовий комісаріат може вжити додаткові заходи для вручення повістки", – розповіла адвокатка.

Вона наголосила, що вимоги зупиняти автівки для вручення повістки законом не передбачено. Водночас не існує й прямої заборони на це.

Офіційні представники – працівники військового комісаріату або поліції – мають право зупиняти автомобілі для вручення повістки. Це відбувається в контексті мобілізації або виконання інших офіційних процедур. Відповідно до закону, повістка повинна бути вручена особисто адресатові, і зупинка автомобіля є одним із способів забезпечення особистого вручення,

– додала юристка.

В Україні призиватимуть більше обмежено придатних

Нагадаємо, що Міноборони оновило список хвороб, за яким визначається придатність військовозобов'язаного до військової служби. Тепер призиватимуть більшу кількість людей. Окремі діагнози за кодами, за якими тепер можуть мобілізувати: