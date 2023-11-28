Проліз крізь ґрати вікна на 2 поверсі: у Мукачево мобілізований втік із будівлі ТЦК

У Мукачеву 28 листопада стався курйозний випадок. Так, чоловік хитрим способом вирішив втекти з будівлі місцевого ТЦК та СП.

Не стало на заваді чоловікові ні загартоване вікно, ні висота другого поверху. Після своєї втечі мобілізований, як ні в чому не бувало, пішов собі вулицею міста.

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У Мукачеву мобілізований втік з другого поверху ТЦК

Журналіст Віталій Глагола розповів, що інцидент стався у Мукачівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, розташованому на вулиці Духновича. Зокрема, очевидці зафіксували, як чоловік проліз крізь дірку у ґратах у вікні на другому поверсі будівлі й почав спускатися вниз.

Після цього чоловік спустився на жваву вулицю і, удавши, що нічого не відбулося, спочатку пішов, а потім кинувся навтьоки. За чоловіком одразу побіг чоловік у військовій формі, який, імовірно, був працівником ТЦК та СП. Після цього відео обірвалося.

Чоловік у Мукачеву втік з ТЦК через вікно / Відео з телеграм-каналу Віталія Глаголи

Наразі достеменно невідомо, яка доля очікувала утікача. У Мукачівському ТЦК та СП наразі цей інцидент не коментували.

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