Проліз крізь ґрати вікна на 2 поверсі: у Мукачево мобілізований втік із будівлі ТЦК
Джерело:Віталій Глагола
У Мукачеву 28 листопада стався курйозний випадок. Так, чоловік хитрим способом вирішив втекти з будівлі місцевого ТЦК та СП.
Не стало на заваді чоловікові ні загартоване вікно, ні висота другого поверху. Після своєї втечі мобілізований, як ні в чому не бувало, пішов собі вулицею міста.
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У Мукачеву мобілізований втік з другого поверху ТЦК
Журналіст Віталій Глагола розповів, що інцидент стався у Мукачівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, розташованому на вулиці Духновича. Зокрема, очевидці зафіксували, як чоловік проліз крізь дірку у ґратах у вікні на другому поверсі будівлі й почав спускатися вниз.
Після цього чоловік спустився на жваву вулицю і, удавши, що нічого не відбулося, спочатку пішов, а потім кинувся навтьоки. За чоловіком одразу побіг чоловік у військовій формі, який, імовірно, був працівником ТЦК та СП. Після цього відео обірвалося.
Чоловік у Мукачеву втік з ТЦК через вікно / Відео з телеграм-каналу Віталія Глаголи
Наразі достеменно невідомо, яка доля очікувала утікача. У Мукачівському ТЦК та СП наразі цей інцидент не коментували.
Раніше у ЗСУ прокоментували інциденти з працівниками ТЦК
- Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо висловився стосовно відео з різних міст України, де працівники ТЦК та СП порушували свої обов'язки, вдаючись до жорстокого поводження з військовозобов'язаними. Фітьо наголосив, що керівництво ЗСУ розглядає всі ці інциденти.
- Представник Сухопутних військ визнав, що порушення з боку ТЦК та СП усе ж були. Однак наголосив, що часом і самі військовозобов'язані порушували власні обов'язки.
- Фітьо також закликав одразу звертатися до поліції, на гарячу лінію ТЦК або Міністерства оборони, якщо є порушення з боку співробітників військкомату. Він наголосив, що всі подібні інциденти швидко розглядають.