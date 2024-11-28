Чи буде зниження мобілізаційного віку в Україні: в МЗС прокоментували чутки

Питання щодо зниження мобілізаційного віку в Україні обговорюється. Наразі воно не є головною проблемою.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що основним пріоритетом наразі є прискорення постачання зброї від міжнародних партнерів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на брифінг речника МЗС України Георгія Тихого.

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Що відомо з відповідей Тихого під час брифінгу 28 листопада

Україна інформує союзників про хід мобілізації, але питання зменшення віку для призову не є ключовим у переговорах.

Я можу підтвердити, що ця тема обговорюється на переговорах. Я можу спростувати, що це є точкою напруги або що це обговорюється критичним чи негативним чином,

– зазначив Тихий.

За його словами, Україна зазвичай ініціює такі розмови, розповідаючи партнерам про стан справ із мобілізацією та інші важливі аспекти, включаючи постачання зброї, стратегії оборони та санкції.

Зверніть увагу! Тихий наголосив, що головною проблемою залишається недостатня кількість озброєння та техніки для військових, які вже перебувають у лавах Збройних Сил. Він підкреслив, що Україна з початку війни послідовно закликає до швидшого доставлення допомоги, адже масштаби війни змушують постійно потребувати більше ресурсів.

На його думку, тільки після завершення війни можна буде оцінити, чи достатньою була підтримка від партнерів. До того часу, Україна потребуватиме ще більше зброї для ефективного ведення бойових дій. Зараз же ключовим завданням є забезпечення військових усім необхідним якнайшвидше.

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