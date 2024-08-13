Нардеп Костенко відповів, яким повинен бути мобілізаційний вік в Україні
Джерело:УП
Роман Костенко, народний депутат, висловився щодо оптимального віку для мобілізації в Україні. Він також заявив про те, що слід зосереджувати увагу на якості, а не кількості військових.
Народний обранець наголосив на важливості встановлення такого вікового діапазону для мобілізації, який дозволить забезпечити армію здоровими та здатними до виконання бойових завдань бійцями.
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Мобілізаційний вік та підготовка бійців: що каже Костенко
Власне, за словами нардепа, йдеться про віковий діапазон від 20 до 50 років.
Ми не говоримо про 18 років. Я вважаю, що у нас має бути призовний вік від 20 років до 50. Всі, що далі, можуть мобілізуватися за власним бажанням, але не в бойові підрозділи.
У свіжому інтерв'ю політик також розкритикував підходи до мобілізації, які були застосовані влітку 2023 року. Посадовець звернув увагу на необхідність зосередження на якості, а не кількості особового складу ЗСУ.
Ми тоді провалили контрнаступ, були заміни воєнкомів. І я скажу, у грудні нам доповідали, що в нас було менше ніж 10 тисяч мобілізованих на місяць,
– сказав Костенко.
Як зазначив нардеп, після прийняття нового закону про мобілізацію спостерігався значний приріст кількості мобілізованих.
Часто в нас буває таке, що ТЦК женуться за цифрами... А потім у нас наче армія збільшується, а якості особового складу немає,
– пояснив обранець.
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Костенко вважає, що Україна повинна мати більшу армію для ефективної боротьби проти Росії. Він також наголосив на необхідності чесної комунікації з бійцями щодо фінансування та мотивації.