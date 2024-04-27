Нормального життя не буде, – нардеп про важливість мобілізації

В Україні офіційно ухвалили новий закон про мобілізацію. Це спричинило жваву дискусію, критику та обговорення у суспільстві. Не всі розуміють, наскільки важливим був цей крок.

Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, полковник СБУ Роман Костенко в етері 24 Каналу пояснив, що цей оновлений закон потрібно було ухвалити ще швидше. Зараз є потреба наздогнати втрачений час та допомогти військовим на фронті.

Радимо переглянути "Вони знають, як перемогти": Зеленський заявив, що Україна формує нові бригади

Важливо допомогти ЗСУ

Оновлений закон про мобілізацію викликав бурхливу реакцію у суспільства. Хоч він був і є критично важливим, аби змінити ситуацію на полі бою. Однак люди не дуже задоволені навіть тим фактом, що їм доведеться оновлювати свої дані у територіальних центрах комплектування.

Противник має дуже серйозний потенціал і для проведення необхідних операцій потрібно постійно поновлювати особовий склад. Кожну наступальну чи оборонну операцію лише на початковому етапі проводять ті сили, які вступили у перший бій. Це процес і багато хто не хоче про нього чути,

– наголосив Роман Костенко.

Справді, під час організації процесу мобілізації необхідно враховувати багато речей. Але цей процес мав відбутися набагато давніше, фактично мобілізація була провалена. Але вона все ж проходила.

В Україні був закон про мобілізацію, однак ним правильно не змогли скористатися. Зараз все це намагаються виправити. Нардеп також додав, що новий ухвалений закон виключно про облік громадян. Тобто щоб було зрозуміло, хто ці громадяни за спеціальностями, де вони перебувають та де їх знайти.

Чи зможемо ми виправити ситуацію? У нас немає іншого вибору. Ми маємо зараз інформаційно мотивувати наших громадян та пояснити їм, що не буде нормального життя, якщо сюди прийде ворог. Зараз у нас буде техніка та зброя, ми вас навчимо і ви маєте підставити плече нашим оборонцям. Поразка буде загальна. Якщо ми програємо, Росія принесе сюди все, що принесла в Бучу та Ірпінь,

– пояснив Костенко.

Саме тому влада зараз має максимально прозоро комунікувати з громадянами, мотивуючи їх йти на службу до Збройних Сил України. Здобути перемогу можна буде лише разом.

Останні новини про мобілізацію