Як часто військовозобов'язані мають звіряти дані у ТЦК: пояснення адвоката

В Україні з 5 січня 2023 року будуть по-новому вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У цьому документі також встановлена відповідальність за несвоєчасне оновлення даних у ТЦК та СП.

Зокрема, військовозобов'язаним, призовникам чи резервістам може загрожувати адміністративна відповідальність. Нові зміни також стосуються й українок з медичною або фармацевтичною освітою.

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Що треба знати про військовий облік даних у ТЦК

Адвокат Олександр Камша розповів, що в Україні військовий облік ведеться за місцем проживання, зокрема в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, за місцем роботи й навчання. У місцях, де немає ТЦК та СП облік ведуть місцеві органи самоврядування.

Юрист пояснив, що військовий облік здійснюється з паспортом громадянина України та військово-обліковими документами.

Наразі військово-обліковими документами для різних груп українців є:

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

для резервістів – військовий квиток.

Камша підкреслив, що для внесення запису або актуалізації даних про призовників, військовозобов'язаних та резервістів до Єдиного державного реєстру, вони мають надати персональні дані відповідно до закону України.

Наразі на персонально-первинний чи військовий облік підлягають такі групи громадян України:

призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;

військовозобов'язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у тому числі жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також українок, що виявили бажання служити на військово-обліковій спеціальності, перелік яких затверджений Міноборони.

Приймання на роботу або навчання, взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік,

– підкреслив адвокат.

Наскільки часто треба оновлювати дані у ТЦК та СП

Юрист зазначив, що у Правилах військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів визначено, що ці групи українців повинні звіряти персональні дані з обліковими даними ТЦК та СП не рідше одного разу на п'ять років.

Водночас, за словами Камши, в деяких випадках у військовозобов'язаного існує обов'язок повідомляти про зміни у швидший строк.

"Зокрема, військовозобов'язаний повинен особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибути із паспортом громадянина України й військово-обліковими документами до відповідного ТЦК та СП для взяття на військовий облік", – наголосив він.

Адвокат порадив слідкувати за актуальністю даних кожному з військовозобов'язаних, які перебувають на обліку, та, у разі необхідності, проводити звіряння даних для уникнення можливості притягнення до адміністративної відповідальності.

Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку вчинене в особливий період – тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти (850 грн) до ста (1 700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

– наголосив Камша.

Як бути з військовим обліком жінкам з медичною освітою

Адвокат підкреслив, що, відповідно до положень Порядку, жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних ТЦК та СП, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року.

"Тобто, якщо жінка отримала медичну або фармацевтичну спеціальність до 30 грудня 2022 року та не перебувала до цієї дати на військовому обліку – то, в такій ситуації, лише з 2027 року роботодавець матиме право вимагати у даних жінок військово-облікові документи під час працевлаштування", – сказав він.

Водночас що стосується непрацевлаштованих жінок з медичною або фармацевтичною освітою, Камша відзначив, що Порядок встановлює, що такі жінки прибувають самостійно до відповідного ТЦК та СП з метою взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних.