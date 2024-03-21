"Ідеться не про танки, а про людей": НАТО закликає Київ посилити мобілізацію

У четвер 21 березня в Україну приїхала військова делегація НАТО. Під час Київського безпекового форуму топкерівник НАТО висловився про посилення мобілізації.

Найвищий військовий керівник НАТО, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер завітав до Києва вперше з початку повномасштабної війни. Він сказав, що його візит "є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли".

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Що говорять в НАТО про мобілізацію до ЗСУ

Війна стосується всіх, подобається вам це чи ні. Ідеться про людей, про народ. Не про нові гранати, не про нові БМП і нові танки. Вам і нам треба нових солдатів. Адже солдати гинуть, отримують поранення. Ідеться про призов до армії, про підтримку від усього суспільства. Це загальна відповідальність, якщо йдеться про вашу країну,

– сказав він.

Загалом його виступ був досить цікавим. Бауер пояснив, що війна – справа не тільки міністра оборони чи представників НАТО. До подій у країні має бути залучене все суспільство. Водночас він відзначив: у ліберальній демократії дуже непросто переконати людей. Але все ж зміни відбуваються.

Також Роб Бауер звернув увагу на цікавий аспект. Після війни Україна має вирішити, які системи будуть на озброєнні в ЗСУ – які танки, які ракети, яка артилерія. Зараз наша держава озброєна мішаниною з дуже різних систем, це треба буде впорядкувати.

Представник НАТО оцінив ситуацію з озброєнням та висловився про росіян

Російська армія вчиться на своїх помилках, вона стала сильнішою, українській армії з нею важче воювати. Це не ідеальна армія, в них не виходить усе заплановане – вони мають проблеми з координацією та управлінням військами. Вони не можуть вести сучасну війну, тому використовують артилерійські обстріли. Це тактика Першої світової,

– сказав він.

Роб Бауер зазначив: ідеться не про кількість, а про якість. Росія може виробляти значно більше зброї, чого Захід не передбачив. Західні країни не мають автократії, яка дозволяє командувати, тож змушені переконувати інвесторів вкладатися в оборонну промисловість.

Україні часом видається, що Захід відстає. Адмірал провів паралель із пандемією коронавірусу, коли всі так чи так були змушені відреагувати на загрозу. Так само і з нарощуванням озброєнь. Він висловив упевненість, що оборонна промисловість буде жвавіше реагувати на виклики. І підсумував: "Ми повинні працювати всі разом – і військові, і політики".