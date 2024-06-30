Оновлення даних без QR-коду та зі статусом "у розшуку": в ТЦК пояснили нюанси

Відповідно до нового закону про мобілізацію, військовозобов'язані мають оновити дані та отримати QR-код. У ТЦК пояснили нюанси щодо цього.

Заступник начальника Черкаського обласного ТЦК та СП, підполковник Василь Фризюк пояснив, як оновити дані у ЦНАПі без QR-коду. Крім цього, він розповів, що робити, коли є статус "у розшуку".

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Отримання підтвердження про оновлення даних

Військовозобовʼязаним, які оновили дані у ТЦК та СП, видають QR-код. Нещодавно ця послуга також стала доступною у додатку "Резерв+". Водночас у ЦНАПі це недоступно, однак довідка з відти має силу, тому після ЦНАПу йти до ТЦК не потрібно.

За словами Фризюка, якщо оновлювати дані у ТЦК, то там видадуть військово-обліковий документ зі штрих-кодом.

Це такий персональний номер, який є один і він єдиний для особи на весь період перебування на військовому обліку. Якщо ви оновлюєте свої дані через Центр надання адміністративних послуг, тоді надається витяг з мокрим штампом. А також з підписом того працівника, який оновлює ці дані. І це теж буде підтвердженням, що ви оновили ці дані", – пояснив заступник начальника Черкаського обласного ТЦК.

Якщо є статус "у розшуку"

Якщо у військовозобов'язаного є статус "у розшуку", це не варто сприймати "як вчинення якогось злочину", адже перебувати в розшуку можна на різних підставах. За словами Фризюка, це вирішується через територіальний центр комплектування в індивідуальному порядку.

Він зазначив, що днією з підстав може бути якщо військовозобовʼязаному раніше вручали повістки у 2022 або 2023 роках, а він не з'явився за ними у ТЦК.