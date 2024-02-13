Повторний ВЛК для осіб з інвалідністю: що наразі передбачає законопроєкт про мобілізацію

Раніше стало відомо про внесення законопроєкту щодо змін у проходженні військової служби, мобілізації та військового обліку. Втім, у новому документі містяться ознаки дискримінації осіб з інвалідністю.

Осіб з паралічем кінцівок змусять пройти повторний медичний огляд. Про те, які ризики з цього випливають, інформує 24 Канал.

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Покарання за відмову від медогляду

Український уряд розглядає внесення змін до законопроєкту №10449 про військову службу та медичний огляд. Він передбачає те, що чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року була призначена інвалідність II або III групи, повинні будуть пройти повторний медичний огляд на придатність до військової служби.

Це необхідно зробити до кінця 2024 року. Однак переогляду не підлягатимуть ті, кому інвалідність II та III груп встановлено за наслідками захворювань та поранень, одержаних під час перебування на фронті, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації.

Усі інші особи зобов'язані з'явитися для повторного огляду. У разі відмови від медогляду, передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за статтею про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Нагадаємо, що друга група інвалідності визначається за певними критеріями, зокрема при відсутності однієї легені й хронічній дихальній недостатності II ступеня внаслідок патологічних змін другої легені. Зокрема, при стійкому повному птозі на обох очах після усіх видів відновного лікування.

Водночас до цієї групи інвалідності належать люди із паралічем верхньої або нижньої кінцівки. Втім, такі зміни будуть ухваленні лише у разі прийняття закону.

Уряд також пропонує скасувати для низки категорій осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, відстрочку від призову. Ці зміни можуть серйозно погіршити становище людей та підвести їх під загрозу кримінальної відповідальності, що викликає обурення в експертному середовищі.

Що відомо про новий законопроєкт: основне