Чи можуть мобілізувати небінарних осіб: відповідь юристки
Джерело:"РБК-Україна"
Під час загальної мобілізації в Україні деякі категорії населення не підлягають призову. Однак небінарних осіб, за законом, все ж можуть мобілізувати.
За словами юристки Діани Скумадчук, законодавство в Україні не виокремлює поняття небінарних та трансгендерних осіб.
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Чи підлягають мобілізації небінарні особи
Варто одразу дати визначення терміну "небінарна особа".
Небінарна особа– це людина, яка не ідентифікує себе як чоловік або жінка. Під цим поняттям також може ховатися багато різних ідентичностей, наприклад: гендерфлюїд, бігендер, тригендер тощо. Небінарні люди можуть і мати, і не мати потреби в трансгендерному переході.
Однак в чинних нормативно-правових актах небірнарні особи та трансгендери не мають закріпленого юридичного статусу.
На практиці, це створює ситуацію, коли мобілізують до лав ЗСУ як військовозобов'язаних чоловіків, так і жінок, хоча вони можуть й не ідентифікувати себе такими. Це випливає із самого статусу та поняття військовозобов'язаної особи, до якої відносять всіх громадян України, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави,
– пояснює Діана Скумадчук.
Тож якщо небінарна чи трансгендерна особа є військовозобов'язаною за віком, станом здоров'я, фізичній підготовці тощо, її можуть мобілізувати до лав ЗСУ.Зверніть увагу! 4 червня, Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що бронювання військовозобов'язаних, терміни дії відстрочок яких не закінчилися станом на 7 травня 2024 року, продовжено ще на 3 місяці.
Чи можуть вручати повістки тим, хто має бронь
За словами юристів, вручення повісток тим, хто вже має бронь, стається через погану координацію дій, яка здебільшого пов'язана з проблемами актуалізації даних.
Оновити дані в ТЦК все ж потрібно. Однак, мобілізувати людину, яка має бронювання, проти її волі не можуть, зазначили експерти.