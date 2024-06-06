Чи можуть мобілізувати небінарних осіб: відповідь юристки

Під час загальної мобілізації в Україні деякі категорії населення не підлягають призову. Однак небінарних осіб, за законом, все ж можуть мобілізувати.

За словами юристки Діани Скумадчук, законодавство в Україні не виокремлює поняття небінарних та трансгендерних осіб.

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Чи підлягають мобілізації небінарні особи

Варто одразу дати визначення терміну "небінарна особа".

Небінарна особа – це людина, яка не ідентифікує себе як чоловік або жінка. Під цим поняттям також може ховатися багато різних ідентичностей, наприклад: гендерфлюїд, бігендер, тригендер тощо. Небінарні люди можуть і мати, і не мати потреби в трансгендерному переході.

Однак в чинних нормативно-правових актах небірнарні особи та трансгендери не мають закріпленого юридичного статусу.

На практиці, це створює ситуацію, коли мобілізують до лав ЗСУ як військовозобов'язаних чоловіків, так і жінок, хоча вони можуть й не ідентифікувати себе такими. Це випливає із самого статусу та поняття військовозобов'язаної особи, до якої відносять всіх громадян України, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави,

– пояснює Діана Скумадчук.

Тож якщо небінарна чи трансгендерна особа є військовозобов'язаною за віком, станом здоров'я, фізичній підготовці тощо, її можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Чи можуть вручати повістки тим, хто має бронь

4 червня, Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що бронювання військовозобов'язаних, терміни дії відстрочок яких не закінчилися станом на 7 травня 2024 року, продовжено ще на 3 місяці

За словами юристів, вручення повісток тим, хто вже має бронь, стається через погану координацію дій, яка здебільшого пов'язана з проблемами актуалізації даних.

Оновити дані в ТЦК все ж потрібно. Однак, мобілізувати людину, яка має бронювання, проти її волі не можуть, зазначили експерти.