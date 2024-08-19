Комітет рекомендує розширити перелік підстав для відстрочки від призову: що може змінитися

Голова Комітету національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич повідомив про деталі чергового засідання. На ньому розглянули розширення переліку підстав для відстрочки від мобілізації.

Йдеться про проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Рішення Комітету одноголосно підтримали.

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Яка нова підстава для відстрочки може з'явитися

Якщо буде прийняте відповідне рішення, то відстрочку від мобілізації зможуть отримати ті військовозобов'язані, чиї близькі родичі, зокрема, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час бойових дій.

Однак під час обговорення цього питання звучали досить критичні та, як на мене, аргументовані зауваження та побажання до обґрунтованості ініціатив, які відстоюють МО та ГШ на Комітеті,

– повідомив голова Комітету.

Він додав, що члени Комітету уже наполягали на внесенні цієї норми до закону.

"Однак тоді, на вимогу представників Міністерства оборони, вона була відхилена, — і ось після чотирьох місяців ми знову змушені повертатися до цього питання й тепер вже за повної підтримки МО", – розповів Завітневич.